В департаменте госзаказа появятся новые управленцы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

В департаменте государственного заказа ЯНАО появится новое управление, которое будет отвечать за развитие и мониторинг закупок. Как сообщается в документах на сайте правительства региона, в структуру наберут управленцев из резерва.

«Для усиления структурных подразделений департамента государственного заказа автономного округа, выполняющих приоритетные задачи, предлагается перераспределить кадровые ресурсы. Так, для реализации проектов по цифровизации закупочной деятельности целесообразно создать управление развития и мониторинга закупок на основе управления мониторинга и административно-правового обеспечения. Отдел позволит сконцентрировать ресурсы на реализацию проектов по внедрению предиктивной аналитики и цифровизацию закупочных процессов», — прокомментировал документ в пресс-службе правительства ЯНАО.

Таким образом в составе департамента появится четыре основных структурных подразделения: управление размещения и нормативного регулирования закупок, сектор бюджетного планирования, сектор документационного обеспечения и управление развития и мониторинга закупок. В новую структуру войдут управленцы из резерва кадров Ямала.

Должность директора департамента госзаказа более полутора лет занимает исполняющий обязанности Сергей Побережный. В мае на эту должность объявили конкурс, однако из-за сезона отпусков назначение решили перенести.