Минобороны РФ: российские войска оставили остров Змеиный

Российские войска пресекли попытки Киева спекулировать на теме продовольственного кризиса Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Российские войска выполнили все задачи на острове Змеиный и покинули его. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Вооруженные силы РФ 30 июня в качестве шага доброй воли завершили выполнение задач на острове Змеиный. Выведен находившийся там гарнизон», — сообщается в telegram-канале Минобороны РФ.

По информацию военного ведомства, данным решением российские войска показали остальному миру, что не препятствуют усилиям ООН по открытию гуманитарного коридора. Кроме того, покинув остров, Минобороны пресекло попытки Киева спекулировать на теме надвигающегося продовольственного кризиса.

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