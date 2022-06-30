Борт «Аэрофлота» из Екатеринбурга врезался в стаю птиц в Москве

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Авиапленэр в аэропорту Кольцово. Екатеринбург, самолет, авиаперевозки, авиаперелет, авиаперевозчик, авиакомпания аэрофлот, aeroflot, боинг747-400
От столкновения с птицами пострадали левый внешний закрылок и левая половина горизонтального стабилизатора Фото:

Самолет авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс из Екатеринбурга в Москву, столкнулся со стаей птиц при посадке в Шереметьево. Инцидент произошел 28 июня, однако о нем стало известно лишь сегодня. Об этом сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT.

«28 июня в 05.26 (МСК) аэропорт Москва (Шереметьево). По докладу командира воздушного судна, при заходе на посадку на высоте 30 метров произошло столкновение воздушного судна со стаей птиц», — говорится в сообщении. Также в публикации указано, что в ходе послеполетного осмотра самолета были обнаружены следы от столкновения, вмятины на левом внешнем закрылке и левой половине горизонтального стабилизатора.

По информации telegram-канал AVIAINCIDENT, инцидент произошел с Boeing 738 компании «Аэрофлот». Судно выполняло рейс SU1409 из Екатеринбурга в Москву. URA.RU отправило письменный запрос в авиакомпанию для уточнения информации, на момент публикации ответ не поступил.

Ранее похожая ситуация произошла с самолетом «Уральских авиалиний». Airbus-319 выполнял рейс Москва — Екатеринбург, но при вылете из аэропорта Домодедово столкнулся с птицами.

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Самолет авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс из Екатеринбурга в Москву, столкнулся со стаей птиц при посадке в Шереметьево. Инцидент произошел 28 июня, однако о нем стало известно лишь сегодня. Об этом сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT. «28 июня в 05.26 (МСК) аэропорт Москва (Шереметьево). По докладу командира воздушного судна, при заходе на посадку на высоте 30 метров произошло столкновение воздушного судна со стаей птиц», — говорится в сообщении. Также в публикации указано, что в ходе послеполетного осмотра самолета были обнаружены следы от столкновения, вмятины на левом внешнем закрылке и левой половине горизонтального стабилизатора. По информации telegram-канал AVIAINCIDENT, инцидент произошел с Boeing 738 компании «Аэрофлот». Судно выполняло рейс SU1409 из Екатеринбурга в Москву. URA.RU отправило письменный запрос в авиакомпанию для уточнения информации, на момент публикации ответ не поступил. Ранее похожая ситуация произошла с самолетом «Уральских авиалиний». Airbus-319 выполнял рейс Москва — Екатеринбург, но при вылете из аэропорта Домодедово столкнулся с птицами.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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