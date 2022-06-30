Акции Сбербанка рухнули вслед за «Газпромом»

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Клипарт. Москва, московская биржа, ММВБ
Акции Сбербанка на Мосбирже снизились почти на 7% Фото:

Акции Сбербанка на Мосбирже снизились почти на 7% после решения акционеров не выплачивать дивиденды за 2021 год. Информация предоставлена Московской биржей.

Ранее акции «Газпрома» во время торгов снизились в цене почти на треть. Это произошло после решения акционеров компании не выплачивать дивиденды за 2021 год. Информация предоставлена Московской биржей.

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Акции Сбербанка на Мосбирже снизились почти на 7% после решения акционеров не выплачивать дивиденды за 2021 год. Информация предоставлена Московской биржей. Ранее акции «Газпрома» во время торгов снизились в цене почти на треть. Это произошло после решения акционеров компании не выплачивать дивиденды за 2021 год. Информация предоставлена Московской биржей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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