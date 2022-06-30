Акции Сбербанка рухнули вслед за «Газпромом»

Акции Сбербанка на Мосбирже снизились почти на 7%
Акции Сбербанка на Мосбирже снизились почти на 7% после решения акционеров не выплачивать дивиденды за 2021 год. Информация предоставлена Московской биржей.
Ранее акции «Газпрома» во время торгов снизились в цене почти на треть. Это произошло после решения акционеров компании не выплачивать дивиденды за 2021 год. Информация предоставлена Московской биржей.
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