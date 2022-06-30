В Свердловскую область ввезли зараженный жуками бразильский кофе

30 июня 2022 в 15:04 Размер текста - 17 +

Несмотря на вредителя, кофе попадет к свердловским потребителям на стол Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Свердловскую область поступили две партии зернового кофе из Кении и Бразилии, в которых был найден мертвый вредитель. Несмотря на это, продукт поступит на прилавки магазинов, говорится в сообщении регионального управления Россельхознадзора. «Агрономы Свердловского референтного центра Россельхознадзора обнаружили зараженные вредителем партии зернового кофе. В двух партиях зеленого кофе из Кении и Бразилии весом по 60 кг специалисты выявили некарантинного для РФ вредителя рода Hypothenemus — имаго в мертвом виде», — говорится в заявлении ведомства. Специалисты пояснили, что найденный африканский жук является одним из самых вредоносных для кофейных культур в мире. В одном плоде можно найти до 100 этих насекомых. Но поскольку обнаруженный вредитель не является карантинным видом для России, 120 кило кофе разрешили ввезти в Свердловскую область. Ранее URA.RU сообщало, что в регион поступила партия зараженных киви. Фрукты также разрешили продавать в магазинах, порекомендовав тщательно промыть перед едой. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

В Свердловскую область поступили две партии зернового кофе из Кении и Бразилии, в которых был найден мертвый вредитель. Несмотря на это, продукт поступит на прилавки магазинов, говорится в сообщении регионального управления Россельхознадзора. «Агрономы Свердловского референтного центра Россельхознадзора обнаружили зараженные вредителем партии зернового кофе. В двух партиях зеленого кофе из Кении и Бразилии весом по 60 кг специалисты выявили некарантинного для РФ вредителя рода Hypothenemus — имаго в мертвом виде», — говорится в заявлении ведомства. Специалисты пояснили, что найденный африканский жук является одним из самых вредоносных для кофейных культур в мире. В одном плоде можно найти до 100 этих насекомых. Но поскольку обнаруженный вредитель не является карантинным видом для России, 120 кило кофе разрешили ввезти в Свердловскую область. Ранее URA.RU сообщало, что в регион поступила партия зараженных киви. Фрукты также разрешили продавать в магазинах, порекомендовав тщательно промыть перед едой.