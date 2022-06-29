Главный футбольный клуб Кургана получил миллионы от правительства

30 июня 2022 в 15:45 Размер текста - 17 +

Курганскому футбольному клубу выделили 13 миллионов рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Основная футбольная команда «Тобол» в Кургане получила 13 миллионов рублей из регионального бюджета. Финансирование выделено в рамках соглашения Курганской области и Российского футбольного союза (РФС), ответили в департаменте информационной и внутренней политика на редакционный запрос. «Основной футбольной командой Курганской области является „Тобол“ образованная в 2001 году при ДЮСШ№3. В настоящий момент команда находится на областном финансировании. В 2022 году выделен грант в размере 13 млн рублей», — сообщили в региональном правительстве со ссылкой на данные Управления по спорту и физической культуре. Большинство игроков являются местными воспитанниками. Клуб выступает в первенстве России по футболу среди команд III дивизиона зоны «Урал и Западная Сибирь». В пресс-службе правительства отметили, что в рамках соглашения стало больше занимающихся футболом, увеличилось количество спортобъектов для занятий этим видом спорта. Курганские тренеры постоянно проходят обучение. В июле 2020 года губернатор Курганской области Вадим Шумков подписал с руководителем РФС Александром Дюковым соглашение по реализации в регионе федерального проекта «Спорт — норма жизни». Ранее URA.RU писало, что власти назвали главный футбольный клуб Кургана непрофессиональным. При этом чиновники тогда сообщали, что рассматривается вопрос реорганизации и переименовании команды. Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Курганистан» .

Основная футбольная команда «Тобол» в Кургане получила 13 миллионов рублей из регионального бюджета. Финансирование выделено в рамках соглашения Курганской области и Российского футбольного союза (РФС), ответили в департаменте информационной и внутренней политика на редакционный запрос. «Основной футбольной командой Курганской области является „Тобол“ образованная в 2001 году при ДЮСШ№3. В настоящий момент команда находится на областном финансировании. В 2022 году выделен грант в размере 13 млн рублей», — сообщили в региональном правительстве со ссылкой на данные Управления по спорту и физической культуре. Большинство игроков являются местными воспитанниками. Клуб выступает в первенстве России по футболу среди команд III дивизиона зоны «Урал и Западная Сибирь». В пресс-службе правительства отметили, что в рамках соглашения стало больше занимающихся футболом, увеличилось количество спортобъектов для занятий этим видом спорта. Курганские тренеры постоянно проходят обучение. В июле 2020 года губернатор Курганской области Вадим Шумков подписал с руководителем РФС Александром Дюковым соглашение по реализации в регионе федерального проекта «Спорт — норма жизни». Ранее URA.RU писало, что власти назвали главный футбольный клуб Кургана непрофессиональным. При этом чиновники тогда сообщали, что рассматривается вопрос реорганизации и переименовании команды.