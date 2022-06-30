Медведев напомнил о ядерном потенциале России

30 июня 2022 в 15:18 Размер текста - 17 +

Медведев не считает возможным устроить трибунал над страной с ядерным потенциалом Фото: Владимир Андреев © URA.RU Западные страны должны помнить о ядерном потенциале России, предлагая провести трибунал против руководства страны. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Они, действительно, эти государства и отдельные политики верят в возможность уголовных трибунов против страны, обладающей крупнейшим ядерным потенциалом?» — сказал Медведев в ходе международного юридического форума. Трансляция мероприятия велась на телеканале «Россия 24». Зампред также вспомнил о боевых действиях западных стран, которые остались без осуждения мирового сообщества. «Не могу припомнить ни одной удачной попытки устроить подобное судилище за многочисленные военные кампании, проведенные Соединенными Штатами Америки в XX и XXI веке», — сказал он. «За их, мягко говоря, незаконные действия в целях построения демократии англосаксонского образца на костях гражданского населения Кореи, Вьетнама, Югославии, Ирака или Афганистана», — добавил Медведев. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Западные страны должны помнить о ядерном потенциале России, предлагая провести трибунал против руководства страны. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Они, действительно, эти государства и отдельные политики верят в возможность уголовных трибунов против страны, обладающей крупнейшим ядерным потенциалом?» — сказал Медведев в ходе международного юридического форума. Трансляция мероприятия велась на телеканале «Россия 24». Зампред также вспомнил о боевых действиях западных стран, которые остались без осуждения мирового сообщества. «Не могу припомнить ни одной удачной попытки устроить подобное судилище за многочисленные военные кампании, проведенные Соединенными Штатами Америки в XX и XXI веке», — сказал он. «За их, мягко говоря, незаконные действия в целях построения демократии англосаксонского образца на костях гражданского населения Кореи, Вьетнама, Югославии, Ирака или Афганистана», — добавил Медведев.