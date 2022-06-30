В «Сима-ленде» появился шоколад с отсылкой к армии и «Руки вверх»

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Шоколад можно купить за 39 рублей Фото:

В гипермаркете екатеринбургской компании «Сима-ленд» начали продавать шоколад, на котором изображены солдаты, а картинку дополняет подпись «18 тебе уже». Фотографии опубликовал журналист Александр Полозов.

«Екатеринбургский „Сима-ленд“ выпустил шоколад, название которого поймут знакомые с творчеством группы „Руки вверх“», — сообщают «Вечерние ведомости» в своем telegram-канале со ссылкой на фото Полозова. По надписям, которые дополняют упаковку, легко можно считать отсылку к песне «18 мне уже» группы «Руки вверх». Судя по фото, шоколад можно купить по акции за 39,90 рублей.

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Фото:

Ранее покупатели заметили не менее интересные товары на сайте «Сима-ленда». Так компания продавала патриотические игрушки с Z-символикой. Машинки были приурочены ко Дню Победы.

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В гипермаркете екатеринбургской компании «Сима-ленд» начали продавать шоколад, на котором изображены солдаты, а картинку дополняет подпись «18 тебе уже». Фотографии опубликовал журналист Александр Полозов. «Екатеринбургский „Сима-ленд“ выпустил шоколад, название которого поймут знакомые с творчеством группы „Руки вверх“», — сообщают «Вечерние ведомости» в своем telegram-канале со ссылкой на фото Полозова. По надписям, которые дополняют упаковку, легко можно считать отсылку к песне «18 мне уже» группы «Руки вверх». Судя по фото, шоколад можно купить по акции за 39,90 рублей. Ранее покупатели заметили не менее интересные товары на сайте «Сима-ленда». Так компания продавала патриотические игрушки с Z-символикой. Машинки были приурочены ко Дню Победы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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