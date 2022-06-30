В «Сима-ленде» появился шоколад с отсылкой к армии и «Руки вверх»

Шоколад можно купить за 39 рублей Фото: telegram-канал «Вечерние ведомости»

В гипермаркете екатеринбургской компании «Сима-ленд» начали продавать шоколад, на котором изображены солдаты, а картинку дополняет подпись «18 тебе уже». Фотографии опубликовал журналист Александр Полозов.

«Екатеринбургский „Сима-ленд“ выпустил шоколад, название которого поймут знакомые с творчеством группы „Руки вверх“», — сообщают «Вечерние ведомости» в своем telegram-канале со ссылкой на фото Полозова. По надписям, которые дополняют упаковку, легко можно считать отсылку к песне «18 мне уже» группы «Руки вверх». Судя по фото, шоколад можно купить по акции за 39,90 рублей.

Фото: telegram-канал «Вечерние ведомости»

Фото: telegram-канал «Вечерние ведомости»

Ранее покупатели заметили не менее интересные товары на сайте «Сима-ленда». Так компания продавала патриотические игрушки с Z-символикой. Машинки были приурочены ко Дню Победы.