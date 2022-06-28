28 июня 2022

В пермской деревне за 7 миллионов продается ферма с червяками

© Служба новостей «URA.RU»
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Авито, сайт объявлений. Челябинск, недвижимость, объявление, авито, сайт авито
Необычная ферма продается через сайт «Авито» Фото:

В селе Култаево (Пермский район) продается действующая ферма по разведению дождевых червей. Соответствующее объявление размещено на портале «Авито».

«Производство биогумуса, грунта, разведение калифорнийского червя старателя в отапливаемом помещении. Помещение в собственности — ангар площадью 330 кв. м. на земельном участке 1056 кв. м.», — сообщается в объявлении.

Продавец пояснил URA.RU, что на ферме есть газ, проведено электричество и отопление, также имеется артезианская скважина. Клиенты — фермерские хозяйства из Усть-Качки и деревни Протасы. Месячный доход — до 300 тысяч рублей, сама ферма продается за 7 миллионов рублей. По словам ее владельца, ему стало сложно следить за хозяйством по причине преклонного возраста.

Червей на фермах разводят для выработки биологического удобрения вермикомпост (биогумус). Он пользуется высоким спросом у дачников и сельхозпроизводителей. Самих червяков также поставляют на фермерские рынки, где их покупают рыбаки.

Ранее URA.RU сообщало, что в пермской деревне через «Авито» продается ферма с коровьим стадом. А в Перми на продажу выставлен завод по производству мясных консервов.

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В селе Култаево (Пермский район) продается действующая ферма по разведению дождевых червей. Соответствующее объявление размещено на портале «Авито». «Производство биогумуса, грунта, разведение калифорнийского червя старателя в отапливаемом помещении. Помещение в собственности — ангар площадью 330 кв. м. на земельном участке 1056 кв. м.», — сообщается в объявлении. Продавец пояснил URA.RU, что на ферме есть газ, проведено электричество и отопление, также имеется артезианская скважина. Клиенты — фермерские хозяйства из Усть-Качки и деревни Протасы. Месячный доход — до 300 тысяч рублей, сама ферма продается за 7 миллионов рублей. По словам ее владельца, ему стало сложно следить за хозяйством по причине преклонного возраста. Червей на фермах разводят для выработки биологического удобрения вермикомпост (биогумус). Он пользуется высоким спросом у дачников и сельхозпроизводителей. Самих червяков также поставляют на фермерские рынки, где их покупают рыбаки. Ранее URA.RU сообщало, что в пермской деревне через «Авито» продается ферма с коровьим стадом. А в Перми на продажу выставлен завод по производству мясных консервов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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