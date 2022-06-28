В пермской деревне за 7 миллионов продается ферма с червяками

29 июня 2022 в 14:40 Размер текста - 17 +

Необычная ферма продается через сайт «Авито» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В селе Култаево (Пермский район) продается действующая ферма по разведению дождевых червей. Соответствующее объявление размещено на портале «Авито». «Производство биогумуса, грунта, разведение калифорнийского червя старателя в отапливаемом помещении. Помещение в собственности — ангар площадью 330 кв. м. на земельном участке 1056 кв. м.», — сообщается в объявлении. Продавец пояснил URA.RU, что на ферме есть газ, проведено электричество и отопление, также имеется артезианская скважина. Клиенты — фермерские хозяйства из Усть-Качки и деревни Протасы. Месячный доход — до 300 тысяч рублей, сама ферма продается за 7 миллионов рублей. По словам ее владельца, ему стало сложно следить за хозяйством по причине преклонного возраста. Червей на фермах разводят для выработки биологического удобрения вермикомпост (биогумус). Он пользуется высоким спросом у дачников и сельхозпроизводителей. Самих червяков также поставляют на фермерские рынки, где их покупают рыбаки. Ранее URA.RU сообщало, что в пермской деревне через «Авито» продается ферма с коровьим стадом. А в Перми на продажу выставлен завод по производству мясных консервов. Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

В селе Култаево (Пермский район) продается действующая ферма по разведению дождевых червей. Соответствующее объявление размещено на портале «Авито». «Производство биогумуса, грунта, разведение калифорнийского червя старателя в отапливаемом помещении. Помещение в собственности — ангар площадью 330 кв. м. на земельном участке 1056 кв. м.», — сообщается в объявлении. Продавец пояснил URA.RU, что на ферме есть газ, проведено электричество и отопление, также имеется артезианская скважина. Клиенты — фермерские хозяйства из Усть-Качки и деревни Протасы. Месячный доход — до 300 тысяч рублей, сама ферма продается за 7 миллионов рублей. По словам ее владельца, ему стало сложно следить за хозяйством по причине преклонного возраста. Червей на фермах разводят для выработки биологического удобрения вермикомпост (биогумус). Он пользуется высоким спросом у дачников и сельхозпроизводителей. Самих червяков также поставляют на фермерские рынки, где их покупают рыбаки. Ранее URA.RU сообщало, что в пермской деревне через «Авито» продается ферма с коровьим стадом. А в Перми на продажу выставлен завод по производству мясных консервов.