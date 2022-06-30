В Кремле заявили о чудовищных высказываниях Джонсона

30 июня 2022 в 16:40 Размер текста - 17 +

Многие из высказываний премьер-министра Британии — неудачны, считает Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон периодически допускает чудовищные высказывания, которые никак не могут повлиять на окончательное решение президента РФ Владимира Путина о личном визите на саммите «Большой двадцатки» в Индонезии. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Джонсон много высказываний допускает. Удачных, менее удачных, неудачных. И чудовищных. Мы уже говорил, что приглашение есть, как страна-член „Двадцатки“ мы его получили, этот вопрос анализируется, решение будет принято в должное время», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Саммит «Большой двадцатки» (G20) пройдет 15—16 ноября на острове Бали. Президент России Владимир Путин также получил приглашение на очное участие в съезде. В связи с этим премьер Британии Борис Джонсон призвал лидеров «Двадцатки» не бойкотировать саммит из-за присутствия на нем российского лидера. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон периодически допускает чудовищные высказывания, которые никак не могут повлиять на окончательное решение президента РФ Владимира Путина о личном визите на саммите «Большой двадцатки» в Индонезии. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Джонсон много высказываний допускает. Удачных, менее удачных, неудачных. И чудовищных. Мы уже говорил, что приглашение есть, как страна-член „Двадцатки“ мы его получили, этот вопрос анализируется, решение будет принято в должное время», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Саммит «Большой двадцатки» (G20) пройдет 15—16 ноября на острове Бали. Президент России Владимир Путин также получил приглашение на очное участие в съезде. В связи с этим премьер Британии Борис Джонсон призвал лидеров «Двадцатки» не бойкотировать саммит из-за присутствия на нем российского лидера.