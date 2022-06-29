Дороже всего маникюр обойдется жителям Нового Уренгоя Фото: Размик Закарян © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022

В ЯНАО поднялся ценник на ногтевой сервис из-за удорожания расходных материалов. URA.RU составило список, где в регионе дешевле всего сделать маникюр и педикюр, а где дороже, информацией с агентством поделились ямальские мастера.

«К сожалению, цены в нашей сфере действительно выросли. В январе этого года мы успели закупиться расходными материалами на четыре-шесть месяцев вперед, благодаря этому у нас была возможность не поднимать прайс. В наших студиях практически все гости постоянные, и это была бы не самая приятная новость», — рассказала руководительница одной из студий Ольга Ванифациева.

Также предпринимательница добавила, что расходники выросли в цене от 20% до 40%. «Наши запасы закончились, и чтобы как-то исправить ситуацию мы вынуждены были внести изменения с 15 июня. Мы не поднимали прайс на самое необходимое, для того чтобы наши гости могли продолжить ухаживать за своими ручками и ножками в наших студиях, как они любят», — рассказала Ванифациева.

Такая ситуация в этой сфере наблюдается по всему региону. Как рассказывают читательницы URA.RU, многим мастерам пришлось поднимать ценник. Дешевле всего сделать маникюр смогут жители Муравленко. Там средняя цена на услугу начинается от 1566 рублей. Самый дорогой педикюр у жителей Салехарда, там стоимость услуги составит в среднем 3400 рублей.

URA.RU

Ранее URA.RU сообщало о поднятии цен на бьюти-услуги. Косметологи и мастера по наращиванию ресниц в Новом Уренгое вынуждены были поднять стоимость своих услуг на 30 процентов.

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