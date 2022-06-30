Клава Кока приедет поздравить свердловских металлургов

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Клава Кока на Deli Music Day. Екатеринбург, клава кока
Выступление певицы будет проходить в рамках Дня металлурга Фото:

Певица Клава Кока (уроженка Екатеринбурга) 16 июля выступит в Каменске-Уральском (Свердловская область) на празднике в честь Дня металлурга. Информацию URA.RU подтвердил концертный директор певицы.

«Да, у нас есть такие договоренности», — сообщил представитель команды Клавы Коки. Ранее источник ИА «Время Пресс» заявил, что на День металлурга исполнительница приедет по приглашению Уральского алюминиевого завода («РУСАЛ Каменск-Уральский»). URA.RU попыталось связаться с предприятием для уточнения информации, но на звонок никто не ответил.

Издание сообщает, что певица выступит на площади Ленинского комсомола и споет свои главные хиты. Помимо этого, жителей Каменск-Уральского порадуют лазерным шоу и фейерверком. Вход на все мероприятия будет свободным.

Певица Клава Кока не первая из поп-исполнителей, кто будет поздравлять свердловских металлургов. Так, ранее стало известно, что в Краснотурьинске перед заводчанами выступит блогер из соцсети TikTok и автор хита «Ягода-малинка» Хабиб.

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Певица Клава Кока (уроженка Екатеринбурга) 16 июля выступит в Каменске-Уральском (Свердловская область) на празднике в честь Дня металлурга. Информацию URA.RU подтвердил концертный директор певицы. «Да, у нас есть такие договоренности», — сообщил представитель команды Клавы Коки. Ранее источник ИА «Время Пресс» заявил, что на День металлурга исполнительница приедет по приглашению Уральского алюминиевого завода («РУСАЛ Каменск-Уральский»). URA.RU попыталось связаться с предприятием для уточнения информации, но на звонок никто не ответил. Издание сообщает, что певица выступит на площади Ленинского комсомола и споет свои главные хиты. Помимо этого, жителей Каменск-Уральского порадуют лазерным шоу и фейерверком. Вход на все мероприятия будет свободным. Певица Клава Кока не первая из поп-исполнителей, кто будет поздравлять свердловских металлургов. Так, ранее стало известно, что в Краснотурьинске перед заводчанами выступит блогер из соцсети TikTok и автор хита «Ягода-малинка» Хабиб.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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