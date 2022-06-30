Клава Кока приедет поздравить свердловских металлургов

30 июня 2022 в 17:14 Размер текста - 17 +

Выступление певицы будет проходить в рамках Дня металлурга Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Певица Клава Кока (уроженка Екатеринбурга) 16 июля выступит в Каменске-Уральском (Свердловская область) на празднике в честь Дня металлурга. Информацию URA.RU подтвердил концертный директор певицы. «Да, у нас есть такие договоренности», — сообщил представитель команды Клавы Коки. Ранее источник ИА «Время Пресс» заявил, что на День металлурга исполнительница приедет по приглашению Уральского алюминиевого завода («РУСАЛ Каменск-Уральский»). URA.RU попыталось связаться с предприятием для уточнения информации, но на звонок никто не ответил. Издание сообщает, что певица выступит на площади Ленинского комсомола и споет свои главные хиты. Помимо этого, жителей Каменск-Уральского порадуют лазерным шоу и фейерверком. Вход на все мероприятия будет свободным. Певица Клава Кока не первая из поп-исполнителей, кто будет поздравлять свердловских металлургов. Так, ранее стало известно, что в Краснотурьинске перед заводчанами выступит блогер из соцсети TikTok и автор хита «Ягода-малинка» Хабиб. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Певица Клава Кока (уроженка Екатеринбурга) 16 июля выступит в Каменске-Уральском (Свердловская область) на празднике в честь Дня металлурга. Информацию URA.RU подтвердил концертный директор певицы. «Да, у нас есть такие договоренности», — сообщил представитель команды Клавы Коки. Ранее источник ИА «Время Пресс» заявил, что на День металлурга исполнительница приедет по приглашению Уральского алюминиевого завода («РУСАЛ Каменск-Уральский»). URA.RU попыталось связаться с предприятием для уточнения информации, но на звонок никто не ответил. Издание сообщает, что певица выступит на площади Ленинского комсомола и споет свои главные хиты. Помимо этого, жителей Каменск-Уральского порадуют лазерным шоу и фейерверком. Вход на все мероприятия будет свободным. Певица Клава Кока не первая из поп-исполнителей, кто будет поздравлять свердловских металлургов. Так, ранее стало известно, что в Краснотурьинске перед заводчанами выступит блогер из соцсети TikTok и автор хита «Ягода-малинка» Хабиб.