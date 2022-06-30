РБК: силовики задержали ректора РАНХиГС

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Владимир Мау арестован Фото:

Задержан ректор РАНХиГС Владимир Мау. Об этом сообщили источники РБК.

«Силовики задержали ректора РАНХиГС Владимира Мау», — передает РБК. Также, по данным источников МK.RU, руководство РАНХиГС вызвали в Следственный комитет РФ в качестве свидетелей.

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Задержан ректор РАНХиГС Владимир Мау. Об этом сообщили источники РБК. «Силовики задержали ректора РАНХиГС Владимира Мау», — передает РБК. Также, по данным источников МK.RU, руководство РАНХиГС вызвали в Следственный комитет РФ в качестве свидетелей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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