Задержан ректор РАНХиГС Владимир Мау. Об этом сообщили источники РБК.
«Силовики задержали ректора РАНХиГС Владимира Мау», — передает РБК. Также, по данным источников МK.RU, руководство РАНХиГС вызвали в Следственный комитет РФ в качестве свидетелей.
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Задержан ректор РАНХиГС Владимир Мау. Об этом сообщили источники РБК. «Силовики задержали ректора РАНХиГС Владимира Мау», — передает РБК. Также, по данным источников МK.RU, руководство РАНХиГС вызвали в Следственный комитет РФ в качестве свидетелей.