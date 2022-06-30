Экс-главврача больницы Кургана обвиняют в коррупции

Женщина возглавляла одну из больниц Кургана (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане бывшего главврача больницы обвиняют в присвоении премий подчиненных. Данная информация была 30 июня размещена на сайте областного УМВД.

«Курганскими следователями завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главного врача одной из курганских больниц, обвиняемой в превышении должностных полномочий. Факт противоправной деятельности выявлен сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД в результате оперативно-розыскных мероприятий», — указано в сообщении.

По данным следствия, женщина поручала главному бухгалтеру выписывать премии сотрудникам за добросовестное исполнение обязанностей, но позже выплаты возвращались главврачу, и она распоряжалась ими по своему усмотрению. Было выявлено пять таких эпизодов. Ущерб составил 100 тыс. рублей. Женщине грозит лишение свободы на срок до четырех лет. Источник URA.RU, связанный с силовыми структурами, сообщил, что обвиняемой является бывший главврач Курганской больницы скорой медицинской помощи (БСМП) Вероника Евдокимова. Номера телефона Евдокимовой в распоряжении URA.RU нет.

Ранее источник агентства рассказывал, что Евдокимову обвиняют в четырех преступлениях. Евдокимова начала работать в БСМП с октября 2020 года. Она стала пятым руководителем этого учреждения за год. В том же году больнице выдели 200 млн рублей на ремонт.