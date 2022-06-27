О претензиях силовиков к экс-главврачу БСМП рассказали источники Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывшего главврача Курганской больницы скорой медицинской помощи (БСМП) Веронику Евдокимову, которая ранее стала фигурантом уголовного дела по статье о мошенничестве, подозревают еще в трех преступлениях. Об этом URA.RU рассказали источники, близкие к силовым структурам.

«Всего известно про четыре эпизода. Два из них связаны с незаконным сбором денег с подчиненных. Один — покупки телефона за счет премии сотрудника БСМП», — рассказал инсайдер.

Источник пояснил, что Евдокимова якобы дала указание купить телефон за деньги, выписанные в счет премии подчиненному. Стоимость телефона — немногим больше 10 тысяч рублей. На баланс больницы его не ставили. По двум другим делам суммарный ущерб составляет около 40 тысяч рублей. Речь идет о том, что главврач якобы выписывала подчиненным премии, а затем они отдавали ей деньги.

В пресс-службу УМВД по Курганской области направлен письменный запрос. На момент публикации ответ не поступал. Номера телефона Евдокимовой в распоряжении URA.RU нет.

Ранее URA.RU сообщало, что в отношении экс-главврача БСМП возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Она якобы фиктивно устроила сотрудника в бухгалтерию, а его зарплату забрала себе. С марта Курганскую БСМП возглавляет Сергей Воронин. До этого с марта 2020 года в учреждении сменилось пять главврачей. Евдокимову назначили главврачом в октябре 2020 года. В том же году больнице было выделено на ремонт 200 млн рублей на ремонт.

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