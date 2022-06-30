Ректора РАНХиГС Владимира Мау обвинили в мошенничестве

30 июня 2022 в 17:20 Размер текста - 17 +

Владимира Мау может быть причастен к делу Марины Раковой, считают следователи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Дело вице-президента Сбербанка Марины Раковой Следователями ГУ МВД России предъявили задержанному ректору РАНХиГС Владимиру Мау обвинение в мошенничестве. Об этом заявили в пресс-службе ведомства. «Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности Главного следственного управления ГУ МВД России по городу Москве ректору РАНХиГС Владимиру Мау предъявлено обвинение в совершении хищения денежных средств РАНХиГС», — сообщили в telegram-канале ГУ МВД. По информации ведомства, Мау может быть причастен к ранее возбужденному уголовному делу против бывшего замминистра просвещения РФ Марины Раковой и директора РАНХиГС Сергея Зуева. «Он проходит обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, ранее возбужденному в отношении бывшего заместителя министра просвещения Российской Федерации Марины Раковой, директора Института общественных наук РАНХиГС, ректора ОАНО „Московская высшая школа социальных и экономических наук“ Сергея Зуева и других лиц», — сообщили в пресс-службе. Тверской суд Москвы 7 октября 2021 года арестовал экс-заместителя главы Минпросвещения России, бывшего вице-президента Сбербанка Марину Ракову, обвиняя ее в особо крупном мошенничестве. Позже в мошенничестве в особо крупном размере обвили Сергея Зуева. Его задержали также в рамках дела экс-заместителя главы Минпросвещения РФ. По версии следствия, Зуев похитил более 21 миллиона рублей у «Фонда новых форм развития образования» (ФНФРО), передает телеканал 360. Позже URA.RU сообщало о задержании ректора института Владимира Мау силовиками. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Следователями ГУ МВД России предъявили задержанному ректору РАНХиГС Владимиру Мау обвинение в мошенничестве. Об этом заявили в пресс-службе ведомства. «Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности Главного следственного управления ГУ МВД России по городу Москве ректору РАНХиГС Владимиру Мау предъявлено обвинение в совершении хищения денежных средств РАНХиГС», — сообщили в telegram-канале ГУ МВД. По информации ведомства, Мау может быть причастен к ранее возбужденному уголовному делу против бывшего замминистра просвещения РФ Марины Раковой и директора РАНХиГС Сергея Зуева. «Он проходит обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, ранее возбужденному в отношении бывшего заместителя министра просвещения Российской Федерации Марины Раковой, директора Института общественных наук РАНХиГС, ректора ОАНО „Московская высшая школа социальных и экономических наук“ Сергея Зуева и других лиц», — сообщили в пресс-службе. Тверской суд Москвы 7 октября 2021 года арестовал экс-заместителя главы Минпросвещения России, бывшего вице-президента Сбербанка Марину Ракову, обвиняя ее в особо крупном мошенничестве. Позже в мошенничестве в особо крупном размере обвили Сергея Зуева. Его задержали также в рамках дела экс-заместителя главы Минпросвещения РФ. По версии следствия, Зуев похитил более 21 миллиона рублей у «Фонда новых форм развития образования» (ФНФРО), передает телеканал 360. Позже URA.RU сообщало о задержании ректора института Владимира Мау силовиками.