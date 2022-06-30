Южанин, избивший женщин в Екатеринбурге, попытался выйти из СИЗО

30 июня 2022 в 17:56 Размер текста - 17 +

Суд не стал удовлетворять апелляцию южанина Фото: Денис Моргунов © URA.RU Суд отказался выпускать из-под стражи южанина, участвовавшего в нападении на двух женщин на автобусной остановке в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. «Изучив доводы апелляционной жалобы, Свердловский областной суд оставил без изменений постановление Ленинского районного суда Екатеринбурга», — говорится в сообщении суда. Там отметили, что южанин останется под стражей до 15 августа. Дело южанина было рассмотрено в суде 18 февраля. Его отправили под стражу на два месяца, за которые суд может принять решение по его делу. Инцидент с избиением женщин произошел 11 февраля. По сообщениям правоохранителей, подростки устроили конфликт с девушкой в автобусе и дергали ее за одежду. Испугавшись последствий, позвонила маме и попросила встретить на остановке. Там подростки напали на женщин, сломав одной из них ногу. За потерпевших вступился свердловский губернатор Евгений Куйвашев, призвавший наказать виновных. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Суд отказался выпускать из-под стражи южанина, участвовавшего в нападении на двух женщин на автобусной остановке в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. «Изучив доводы апелляционной жалобы, Свердловский областной суд оставил без изменений постановление Ленинского районного суда Екатеринбурга», — говорится в сообщении суда. Там отметили, что южанин останется под стражей до 15 августа. Дело южанина было рассмотрено в суде 18 февраля. Его отправили под стражу на два месяца, за которые суд может принять решение по его делу. Инцидент с избиением женщин произошел 11 февраля. По сообщениям правоохранителей, подростки устроили конфликт с девушкой в автобусе и дергали ее за одежду. Испугавшись последствий, позвонила маме и попросила встретить на остановке. Там подростки напали на женщин, сломав одной из них ногу. За потерпевших вступился свердловский губернатор Евгений Куйвашев, призвавший наказать виновных.