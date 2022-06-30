Южанин, избивший женщин в Екатеринбурге, попытался выйти из СИЗО

Суд отказался выпускать из-под стражи южанина, участвовавшего в нападении на двух женщин на автобусной остановке в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.
«Изучив доводы апелляционной жалобы, Свердловский областной суд оставил без изменений постановление Ленинского районного суда Екатеринбурга», — говорится в сообщении суда. Там отметили, что южанин останется под стражей до 15 августа.
Дело южанина было рассмотрено в суде 18 февраля. Его отправили под стражу на два месяца, за которые суд может принять решение по его делу.
Инцидент с избиением женщин произошел 11 февраля. По сообщениям правоохранителей, подростки устроили конфликт с девушкой в автобусе и дергали ее за одежду. Испугавшись последствий, позвонила маме и попросила встретить на остановке. Там подростки напали на женщин, сломав одной из них ногу. За потерпевших вступился свердловский губернатор Евгений Куйвашев, призвавший наказать виновных.
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