16 февраля 2022

Екатеринбуржец рассказал о южанах, избивших двух женщин

© Служба новостей «URA.RU»
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Нападавшие уже привлекались к уголовной ответственности Фото:

Один из жителей Екатеринбурга рассказал, что южане, которых подозревают в избиении женщины и ее дочери на Сортировке, привлекались к уголовной ответственности. Он узнал подозреваемых, когда увидел видео.

«Было время, пересекались. Я узнал двоих по видео, Рояла и Намига, они 2004 года рождения. Уже ранее привлекались к уголовной ответственности за кражу и вымогательство», — сообщил он порталу Е1.

По его словам, подростки ведут «беспредельный» образ жизни, ловят и избивают слабых, вымогают деньги. «Я знал об их уголовных делах, они же похвастаться любят. У них было много приводов в полицию, привлекались по грабежам, вымогательствам», — отметил екатеринбуржец.

Ранее в автобусе на улице Пехотинцев произошел конфликт между группой мужчин и девушкой. Они дергали ее за шапку, давали подзатыльники и всячески издевались над пострадавшей. Девушка попросила маму встретить ее на конечной остановке. В результате один подросток избил обеих женщин. В ситуацию вмешался губернатор Свердловской области. Он пообещал лично разобраться с компанией подростков. Также к пострадавшим обратился глава азербайджанской диаспоры в области Шахин Шыхлынский. Он извинился перед женщиной и ее дочкой.

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Один из жителей Екатеринбурга рассказал, что южане, которых подозревают в избиении женщины и ее дочери на Сортировке, привлекались к уголовной ответственности. Он узнал подозреваемых, когда увидел видео. «Было время, пересекались. Я узнал двоих по видео, Рояла и Намига, они 2004 года рождения. Уже ранее привлекались к уголовной ответственности за кражу и вымогательство», — сообщил он порталу Е1. По его словам, подростки ведут «беспредельный» образ жизни, ловят и избивают слабых, вымогают деньги. «Я знал об их уголовных делах, они же похвастаться любят. У них было много приводов в полицию, привлекались по грабежам, вымогательствам», — отметил екатеринбуржец. Ранее в автобусе на улице Пехотинцев произошел конфликт между группой мужчин и девушкой. Они дергали ее за шапку, давали подзатыльники и всячески издевались над пострадавшей. Девушка попросила маму встретить ее на конечной остановке. В результате один подросток избил обеих женщин. В ситуацию вмешался губернатор Свердловской области. Он пообещал лично разобраться с компанией подростков. Также к пострадавшим обратился глава азербайджанской диаспоры в области Шахин Шыхлынский. Он извинился перед женщиной и ее дочкой.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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