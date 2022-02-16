Екатеринбуржец рассказал о южанах, избивших двух женщин

17 февраля 2022 в 14:24 Размер текста - 17 +

Нападавшие уже привлекались к уголовной ответственности Фото: Владимир Андреев © URA.RU Один из жителей Екатеринбурга рассказал, что южане, которых подозревают в избиении женщины и ее дочери на Сортировке, привлекались к уголовной ответственности. Он узнал подозреваемых, когда увидел видео. «Было время, пересекались. Я узнал двоих по видео, Рояла и Намига, они 2004 года рождения. Уже ранее привлекались к уголовной ответственности за кражу и вымогательство», — сообщил он порталу Е1. По его словам, подростки ведут «беспредельный» образ жизни, ловят и избивают слабых, вымогают деньги. «Я знал об их уголовных делах, они же похвастаться любят. У них было много приводов в полицию, привлекались по грабежам, вымогательствам», — отметил екатеринбуржец. Ранее в автобусе на улице Пехотинцев произошел конфликт между группой мужчин и девушкой. Они дергали ее за шапку, давали подзатыльники и всячески издевались над пострадавшей. Девушка попросила маму встретить ее на конечной остановке. В результате один подросток избил обеих женщин. В ситуацию вмешался губернатор Свердловской области. Он пообещал лично разобраться с компанией подростков. Также к пострадавшим обратился глава азербайджанской диаспоры в области Шахин Шыхлынский. Он извинился перед женщиной и ее дочкой. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Один из жителей Екатеринбурга рассказал, что южане, которых подозревают в избиении женщины и ее дочери на Сортировке, привлекались к уголовной ответственности. Он узнал подозреваемых, когда увидел видео. «Было время, пересекались. Я узнал двоих по видео, Рояла и Намига, они 2004 года рождения. Уже ранее привлекались к уголовной ответственности за кражу и вымогательство», — сообщил он порталу Е1. По его словам, подростки ведут «беспредельный» образ жизни, ловят и избивают слабых, вымогают деньги. «Я знал об их уголовных делах, они же похвастаться любят. У них было много приводов в полицию, привлекались по грабежам, вымогательствам», — отметил екатеринбуржец. Ранее в автобусе на улице Пехотинцев произошел конфликт между группой мужчин и девушкой. Они дергали ее за шапку, давали подзатыльники и всячески издевались над пострадавшей. Девушка попросила маму встретить ее на конечной остановке. В результате один подросток избил обеих женщин. В ситуацию вмешался губернатор Свердловской области. Он пообещал лично разобраться с компанией подростков. Также к пострадавшим обратился глава азербайджанской диаспоры в области Шахин Шыхлынский. Он извинился перед женщиной и ее дочкой.