Пермяк отдал бойцам на Донбасс свой дрон

30 июня 2022 в 18:36 Размер текста - 17 +

Квадрокоптер пригодится для разведки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бизнесмен из Соликамска (Пермский край) передал на Донбасс свой квадрокоптер. Помощь бойцам и жителям региона собирали в городе представители ОНФ. «Соликамец передал бойцам практически новый квадрокоптер. Ранее он использовал его в предпринимательской деятельности в сфере лесозаготовок. Теперь дрон, который раньше изучал только лесные массивы, получит новое стратегическое значение — пригодится в горячих точках на разведывательных позициях», — рассказали URA.RU в президентском движении. Другие жители города передали в пользу фонда «Народный фронт. Все для победы» деньги, продукты и лекарства. Ранее URA.RU рассказывало, что пермяки отправили на Донбасс кроме прочего обмундирования для внедорожника. На Донбассе проходит спецоперация России на Украине, которая началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что она направлена на защиту жителей Донецкой и Луганской республик от агрессии со стороны киевских властей. Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

Бизнесмен из Соликамска (Пермский край) передал на Донбасс свой квадрокоптер. Помощь бойцам и жителям региона собирали в городе представители ОНФ. «Соликамец передал бойцам практически новый квадрокоптер. Ранее он использовал его в предпринимательской деятельности в сфере лесозаготовок. Теперь дрон, который раньше изучал только лесные массивы, получит новое стратегическое значение — пригодится в горячих точках на разведывательных позициях», — рассказали URA.RU в президентском движении. Другие жители города передали в пользу фонда «Народный фронт. Все для победы» деньги, продукты и лекарства. Ранее URA.RU рассказывало, что пермяки отправили на Донбасс кроме прочего обмундирования для внедорожника. На Донбассе проходит спецоперация России на Украине, которая началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что она направлена на защиту жителей Донецкой и Луганской республик от агрессии со стороны киевских властей.