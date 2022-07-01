Обманутые пайщики Свердловской области обратились к Путину

Свердловчане попросили Владимира Путина взять под личный контроль расследование дела о мошенничестве с их деньгами Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Пайщики кредитно-потребительского кооператива «Народный капитал» написали обращение к президенту РФ Владимиру Путину. В нем они пожаловались на слишком долгое расследование дела о мошенничестве с их деньгами. Копия обращения есть в распоряжении URA.RU.

«Судившись и пройдя все круги ада судебной системы, оплатив дополнительные судебные издержки, мы имеем на руках решение суда, вступившее в законную силу, исполнительное производство, но бездействие судебных приставов по возврату денежных средств, затяжные и неудовлетворительные ответы на обращения [в различные инстанции] сбивают нас с толку. Люди в отчаянии», — говорится в письме.

Пострадавшим до сих пор не вернули деньги, вложенные в кооператив, хотя у многих на руках есть решения суда. Недовольны обманутые пайщики и тем, что мошенники до сих пор на свободе и не являются фигурантами уголовного дела, ранее возбужденного полицией по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Свердловчане просят президента взять расследование дела под личный контроль. URA.RU направило запрос в прокуратуру Свердловской области с просьбой разъяснить, когда пострадавшие смогут вернуть деньги.

Пайщики «Народного капитала» не могут вернуть деньги, вложенные в кооператив. Как рассказывала URA.RU одна из пострадавших, из организации массово уволилось руководство. В конце мая временно исполняющий обязанности главы кооператива попытался договориться с пайщиками и выбрать нового руководителя, но его идею не поддержали. Люди требовали вернуть им деньги.

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