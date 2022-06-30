Александра Себянина из Далматово собрала новый груз помощи для ДНР Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Волонтер из города Далматово Курганской области Александра Себянина, которая на протяжении семи лет помогает жителям Донбасса, собрала деньги на покупку бронированного автомобиля для бойцов ДНР. Эту информацию URA.RU подтвердила сама Себянина.

«Мы смогли найти и купить машину для фронта. Именно такую, о какой мечтали. Бронированная полноприводная Нива, 2 класс защиты. Благодаря пожертвованиям было собрано более 150 тысяч. Добавлены 30 в память о нашем погибшем друге, и машина за 182 тысячи рублей уже проходит предстартовую проверку и готовится к отправке на линию фронта. Автомобиль будет трудиться на Авдеевском направлении в самом пекле на балансе 3 стрелковой роты стрелкового батальона 9-го отдельного штурмового полка морской пехоты НМ ДНР», — сообщила Александра Себянина.

По словам Александры, авто будет выполнять несколько функций: от передвижений личного состава, до вывоза раненных с поля боя. «Такие машины уже использовались на территории республик и очень себя оправдывали. Конечно, она не выдержит прямого попадания (танк тоже не выдержит), у нее другая задача», — отмечает волонтер.

Себянина отправится в очередную поездку в ДНР с гуманитарным грузом 5 июля. Сейчас девушка докупает рации и антенны. Для нуждающихся мирных жителей волонтер будет закупать продуктовые наборы уже в ДНР и развозить по адресам. Автомобиль отправится в ДНР на несколько дней раньше из Волгоградской области.

Ранее URA.RU писало о добровольце из Далматова, которая помогает жителям Донбасса с 2015 года. Александра Себянина несколько раз лично увозила гуманитарные грузы в ДНР и ЛНР, с семьями этих республик она дружит и поддерживает связь. Девушка награждена медалями: «За активную гражданскую позицию и патриотизм» и «От благодарного луганского народа». Обе вручены ей в Луганске в 2016 году. В мае 2022 года Александра побывала в Мариуполе. Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. Ее целями, как заявил президент России Владимир Путин, являются помощь Донбассу, а также демилитаризация и денацификация.

Курганский волонтер собрала деньги на бронемашину для бойцов ДНР и выкупила ее скрин: Александра Себянина

Курганский волонтер продолжает сбор средств на помощь жителям ДНР, в республику она отправится 5 июля 2022 г. скрин: Александра Себянина

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