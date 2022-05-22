Курганский доброволец возит помощь на Донбасс рискуя жизнью

Александра Себянина переживает за друзей в ДНР, которые за 7 лет стали родными людьми

23 мая 2022 в 09:41 Размер текста - 17 +

Александра Себянина из Далматова семь лет помогает жителям Донбасса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Неугомонная и улыбчивая девушка из Далматово (Курганская область) Александра Себянина семь лет помогает жителям Донбасса. Она видела разбомбленные поселки и города, слышала сотни горестных историй тех, кого коснулась война. Везла туда продукты и лекарства. Семьи и ополченцы ДНР и ЛНР стали для нее родными. В мае девушка побывала в Мариуполе. Сейчас собирает новый груз для спасения жизней. О своей миссии Александра рассказала URA.RU. В 2014 году, когда начались волнения на Украине, девушка решила, что не останется в стороне. «2-го мая. Я четко помню, когда случился Дом профсоюзов [Одесса], стало трудно дышать. Сожженные люди, ощущение, что все [фашизм] вернулось. Мой дед — фронтовик. Для меня тема возрождения фашизма-нацизма всегда была больной. Я стала искать выход. Молча сидеть и ничего не делать невозможно», — объясняет она, с чего началось ее волонтерство. Александра работает в администрации Далматовского района, ранее увлекалась археологией, ездила в экспедиции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Александра нашла единомышленников в Каменске-Уральском, помогла собрать и отправить первый пятитонный груз гуманитарной помощи. Это продукты, моющие средства, лекарства, одежда. Второй груз помощи решила сопровождать лично. «Очень важно увидеть все самой и понять, насколько реально все, о чем ты читаешь и видишь в хрониках», — говорит собеседница. Родные отговорить не смогли — характером Саша в деда, не привыкла отступать. В ЛНР, где побывали нацбатальоны, Саша получила первые впечатления от войны. «Идешь — под ногами гильзы, осколки. Для местных жителей это уже было чем-то повседневным, для нас — шок. Едешь по трассе: стоят сожженные танки, разрушенные дома. Люди остались без всего», — вспоминает она. В октябре 2015 года впервые оказалась на передовой: отвозила ребятам-добровольцам рации, продукты. Тогда-то и узнала настоящее чувство страха. Дедушка Александры Черемин Михаил Дмитриевич — фронтовик, прошел почту всю войну. Сражался под Сталинградом, освобождал Украину от фашистов. После множества ранений был отправлен в запас фото: из личного архива Александры Себяниной С 2015 года Александра была занесена в базу украинского сайта «Миротворец» как пособник террористов. «Я смеюсь, что, видимо, из подгузников стреляю. На самом деле привозила питание, подгузники, лекарства, самые элементарные вещи. Но для тех, кто в зоне боевых действий — это страшный сайт, там выкладывают все данные, от прописки до родственников, которые могут находиться на подконтрольной Украине территории», — поясняет она. Поездки стали регулярными. Одним их самых сильных впечатлений для Александры стал Парад Победы 9 мая 2018 года в Донецке. В XX-ом веке ее дед освобождал Украину от нацистов, а в XXI веке матери Донецка несли фотографии своих сыновей в строю «Бессмертного полка» рядом с портретами дедов и прадедов. На Донбассе девушка знакомилась с местными жителями и добровольцами, привозила помощь в интернаты. «Во всем хтоническом ужасе войны мне неимоверно жаль детей, животных и беззащитных стариков. Уязвимые, испуганные, растерянные. У детей особый взгляд», — говорит волонтер. Со многими из тех, кому помогала тогда, поддерживает связь и сегодня. Помнит имена, истории, интересуется дальнейшей судьбой. «В Макеевке (ДНР) жила мать с пятью детьми. Помню, холодильник открываешь, там одна пятилитровая кастрюля с бульоном. Они жили в тяжелых условиях, почти все время были в бомбоубежище. Мы несколько раз привозили им одежду, канцелярию, продукты. Сейчас дети уже выросли — по 15-18 лет им — живут в Донецке. Недавно рядом с их домом был взрыв», — рассказывает она. Семья из Макеевки (ДНР), с которыми Александра познакомилась во время поездки в ДНР и дружит сейчас фото: из личного архива Александры Себяниной Сашина подруга Татьяна живет в Безыменном (ДНР). С ней познакомились, когда та служила в 3-ей Сталинградской роте. Недавно Саша привезла для ее дочки небулайзер. Во время связи по «Skype» подруга говорит про раненного военного ДНР Александра: «Просветили тело — больше 80-ти осколков в нем. Один осколок удалили, а основной не могут удалить, пока не снимут калосборник — мешок этот. Пластину [на голову] ему будут ставить 5 июня». За семь лет своей волонтерской работы Саша встречала только благодарность от местных жителей. «Один раз прозвучала претензия. Это было в Енакиево, женщина развернулась ко мне и сказала: „Где вы, Россия? Почему вы все еще не пришли и не помогли?“ Людям очень важно понимать, что их не бросили, что к ним едут, их возьмут под крыло, будут помогать», — говорит волонтер. Себянина награждена медалями: «За активную гражданскую позицию и патриотизм» и «От благодарного луганского народа». Обе вручены в Луганске в 2016 году. В мае 2021 года Александра была в Мариуполе. Сейчас объявила новый сбор, поездка намечена на июль фото: из личного архива Александры Себяниной Сейчас Александра больше не возит грузы тоннами. После начала спецоперации РФ на Украине этим стали заниматься на государственном уровне. А вот помощь ополченцам Донбасса остро нужна. «Моя позиция такая: везу то, что спасает жизни, а не убивает людей. Даже если это груз военным, это могут быть рации, которые помогут сохранить жизнь», — подчеркивает она. В начале мая Александра увезла в Мариуполь квадрокоптер, рации, медикаменты, адресные посылки. Сейчас объявила новый сбор, поездка намечена на июль. Девушка мечтает найти бронированный автомобиль для безопасного вывоза раненных. Александра верующая. «Я верю в Бога, верю, что мы дойдем до победы, иначе зачем все эти жертвы. В кризисные моменты я всегда говорю, что вверяю себя воле Господа, и ситуации разрешаются. Вера помогает», — говорит она. Александра не только привозила гуманитарную помощь в ЛНР и ДНР, но и помогла жителям получить медпомощь в Москве (установить протез). В 2016 году Себянина была награждена медалями в ЛНР фото: из личного архива Александры Себяниной Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. Ее целями, как заявил президент России Владимир Путин, являются помощь Донбассу, а также демилитаризация и денацификация. Украинская сторона использует мирных граждан как живой щит, при этом приоритетом армии РФ является нанесение ударов по военной инфраструктуре и исключение жертв среди населения. Значительная часть ДНР и ЛНР уже освобождена.

Неугомонная и улыбчивая девушка из Далматово (Курганская область) Александра Себянина семь лет помогает жителям Донбасса. Она видела разбомбленные поселки и города, слышала сотни горестных историй тех, кого коснулась война. Везла туда продукты и лекарства. Семьи и ополченцы ДНР и ЛНР стали для нее родными. В мае девушка побывала в Мариуполе. Сейчас собирает новый груз для спасения жизней. О своей миссии Александра рассказала URA.RU. В 2014 году, когда начались волнения на Украине, девушка решила, что не останется в стороне. «2-го мая. Я четко помню, когда случился Дом профсоюзов [Одесса], стало трудно дышать. Сожженные люди, ощущение, что все [фашизм] вернулось. Мой дед — фронтовик. Для меня тема возрождения фашизма-нацизма всегда была больной. Я стала искать выход. Молча сидеть и ничего не делать невозможно», — объясняет она, с чего началось ее волонтерство. Александра нашла единомышленников в Каменске-Уральском, помогла собрать и отправить первый пятитонный груз гуманитарной помощи. Это продукты, моющие средства, лекарства, одежда. Второй груз помощи решила сопровождать лично. «Очень важно увидеть все самой и понять, насколько реально все, о чем ты читаешь и видишь в хрониках», — говорит собеседница. Родные отговорить не смогли — характером Саша в деда, не привыкла отступать. В ЛНР, где побывали нацбатальоны, Саша получила первые впечатления от войны. «Идешь — под ногами гильзы, осколки. Для местных жителей это уже было чем-то повседневным, для нас — шок. Едешь по трассе: стоят сожженные танки, разрушенные дома. Люди остались без всего», — вспоминает она. В октябре 2015 года впервые оказалась на передовой: отвозила ребятам-добровольцам рации, продукты. Тогда-то и узнала настоящее чувство страха. С 2015 года Александра была занесена в базу украинского сайта «Миротворец» как пособник террористов. «Я смеюсь, что, видимо, из подгузников стреляю. На самом деле привозила питание, подгузники, лекарства, самые элементарные вещи. Но для тех, кто в зоне боевых действий — это страшный сайт, там выкладывают все данные, от прописки до родственников, которые могут находиться на подконтрольной Украине территории», — поясняет она. Поездки стали регулярными. Одним их самых сильных впечатлений для Александры стал Парад Победы 9 мая 2018 года в Донецке. В XX-ом веке ее дед освобождал Украину от нацистов, а в XXI веке матери Донецка несли фотографии своих сыновей в строю «Бессмертного полка» рядом с портретами дедов и прадедов. На Донбассе девушка знакомилась с местными жителями и добровольцами, привозила помощь в интернаты. «Во всем хтоническом ужасе войны мне неимоверно жаль детей, животных и беззащитных стариков. Уязвимые, испуганные, растерянные. У детей особый взгляд», — говорит волонтер. Со многими из тех, кому помогала тогда, поддерживает связь и сегодня. Помнит имена, истории, интересуется дальнейшей судьбой. «В Макеевке (ДНР) жила мать с пятью детьми. Помню, холодильник открываешь, там одна пятилитровая кастрюля с бульоном. Они жили в тяжелых условиях, почти все время были в бомбоубежище. Мы несколько раз привозили им одежду, канцелярию, продукты. Сейчас дети уже выросли — по 15-18 лет им — живут в Донецке. Недавно рядом с их домом был взрыв», — рассказывает она. Сашина подруга Татьяна живет в Безыменном (ДНР). С ней познакомились, когда та служила в 3-ей Сталинградской роте. Недавно Саша привезла для ее дочки небулайзер. Во время связи по «Skype» подруга говорит про раненного военного ДНР Александра: «Просветили тело — больше 80-ти осколков в нем. Один осколок удалили, а основной не могут удалить, пока не снимут калосборник — мешок этот. Пластину [на голову] ему будут ставить 5 июня». За семь лет своей волонтерской работы Саша встречала только благодарность от местных жителей. «Один раз прозвучала претензия. Это было в Енакиево, женщина развернулась ко мне и сказала: „Где вы, Россия? Почему вы все еще не пришли и не помогли?“ Людям очень важно понимать, что их не бросили, что к ним едут, их возьмут под крыло, будут помогать», — говорит волонтер. Себянина награждена медалями: «За активную гражданскую позицию и патриотизм» и «От благодарного луганского народа». Обе вручены в Луганске в 2016 году. Сейчас Александра больше не возит грузы тоннами. После начала спецоперации РФ на Украине этим стали заниматься на государственном уровне. А вот помощь ополченцам Донбасса остро нужна. «Моя позиция такая: везу то, что спасает жизни, а не убивает людей. Даже если это груз военным, это могут быть рации, которые помогут сохранить жизнь», — подчеркивает она. В начале мая Александра увезла в Мариуполь квадрокоптер, рации, медикаменты, адресные посылки. Сейчас объявила новый сбор, поездка намечена на июль. Девушка мечтает найти бронированный автомобиль для безопасного вывоза раненных. Александра верующая. «Я верю в Бога, верю, что мы дойдем до победы, иначе зачем все эти жертвы. В кризисные моменты я всегда говорю, что вверяю себя воле Господа, и ситуации разрешаются. Вера помогает», — говорит она. Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. Ее целями, как заявил президент России Владимир Путин, являются помощь Донбассу, а также демилитаризация и денацификация. Украинская сторона использует мирных граждан как живой щит, при этом приоритетом армии РФ является нанесение ударов по военной инфраструктуре и исключение жертв среди населения. Значительная часть ДНР и ЛНР уже освобождена.