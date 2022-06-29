Мэров из ХМАО собрали на учебу с разведчиком и чиновником из АП

30 июня 2022 в 18:45 Размер текста - 17 +

Югорских мэров собрали на учебу по внутренней политике Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Главы муниципалитетов ХМАО и их заместители отправились в Нягань на семинар по внутренней политике, который организуют для них окружные власти. Среди ключевых спикеров — замначальника управления из администрации президента Александр Журавский и бывший разведчик-нелегал, а ныне профессор МГИМО Андрей Безруков. Об этом сообщается на сайте югорского правительства. «В числе основных задач семинара — выработка единых подходов и внедрение единых стандартов организации работы в сфере внутренней, молодежной, информационной политики, вовлечения жителей в реализацию приоритетных проектов и принятие управленческих решений региона, организация эффективной обратной связи с жителями автономного округа», — указано в сообщении. В программу семинара войдут лекции от ряда экспертов, среди которых член Совета при президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям Маргарита Лянге, замруководителя Федерального агентства по делам национальностей Станислав Белкин, замначальника управления администрации президента РФ по общественным проектам Александр Журавский, профессор кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО Андрей Безруков. Власти ХМАО также заявили, что подобные семинары являются одним из принципов кадровой политики региона по созданию руководителей, способных отвечать на новые вызовы времени. Ранее URA.RU сообщало, что югорские чиновники проходили обучение в школе управления «Сколково». В общей сложности, свою квалификацию в учебном центре повысили порядка 100 человек, среди них была и губернатор ХМАО Наталья Комарова. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Главы муниципалитетов ХМАО и их заместители отправились в Нягань на семинар по внутренней политике, который организуют для них окружные власти. Среди ключевых спикеров — замначальника управления из администрации президента Александр Журавский и бывший разведчик-нелегал, а ныне профессор МГИМО Андрей Безруков. Об этом сообщается на сайте югорского правительства. «В числе основных задач семинара — выработка единых подходов и внедрение единых стандартов организации работы в сфере внутренней, молодежной, информационной политики, вовлечения жителей в реализацию приоритетных проектов и принятие управленческих решений региона, организация эффективной обратной связи с жителями автономного округа», — указано в сообщении. В программу семинара войдут лекции от ряда экспертов, среди которых член Совета при президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям Маргарита Лянге, замруководителя Федерального агентства по делам национальностей Станислав Белкин, замначальника управления администрации президента РФ по общественным проектам Александр Журавский, профессор кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО Андрей Безруков. Власти ХМАО также заявили, что подобные семинары являются одним из принципов кадровой политики региона по созданию руководителей, способных отвечать на новые вызовы времени. Ранее URA.RU сообщало, что югорские чиновники проходили обучение в школе управления «Сколково». В общей сложности, свою квалификацию в учебном центре повысили порядка 100 человек, среди них была и губернатор ХМАО Наталья Комарова.