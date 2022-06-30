В соцсетях поспорили о новой сторублевой купюре. «Уже бы вывели всю эту бумажную фигню» 30 июня 2022 в 19:41 Размер текста - 17 + Пользователи соцсетей поделились своими впечатлениями о новой купюре Фото: Владимир Андреев © URA.RU Новая сторублевая банкнота вызвала неоднозначную реакцию у пользователей соцсетей. Некоторые поддержали новый дизайн, отметив его красоту, другие раскритиковали банкноту, заметив, что бумажными деньгами сейчас никто не пользуется. Ранее Центробанк презентовал новую сторублевую банкноту. На лицевой стороны новой купюры изображена Спасская башня Московского Кремля, на оборотной — Ржевский мемориал в честь советского солдата. Пользователи гордятся новой банкнотой Фото: скриншот «Вконтакте» Некоторые указали на схожесть с купюрами евро Фото: скриншот «Вконтакте» Многие радуются новизне дизайна Фото: скриншот «Вконтакте» Однако некоторые пользователи призывают избавиться от бумажных денег Фото: скриншот «Вконтакте» По мнению некоторых комментаторов, новую банкноту вводят слишком поздно Фото: скриншот Telegram Центробанк поспешил с картой, уверены пользователи Фото: скриншот Telegram Пользователи считают, что территория России будет увеличиваться, и ЦБ придется перевыпускать банкноту Фото: скриншот Telegram И все-таки многие пользователи рады новой банкноте Фото: скриншот «Вконтакте» Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU . Новая сторублевая банкнота вызвала неоднозначную реакцию у пользователей соцсетей. Некоторые поддержали новый дизайн, отметив его красоту, другие раскритиковали банкноту, заметив, что бумажными деньгами сейчас никто не пользуется. Ранее Центробанк презентовал новую сторублевую банкноту. На лицевой стороны новой купюры изображена Спасская башня Московского Кремля, на оборотной — Ржевский мемориал в честь советского солдата. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям