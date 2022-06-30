В соцсетях поспорили о новой сторублевой купюре. «Уже бы вывели всю эту бумажную фигню»

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Пользователи соцсетей поделились своими впечатлениями о новой купюре Фото:

Новая сторублевая банкнота вызвала неоднозначную реакцию у пользователей соцсетей. Некоторые поддержали новый дизайн, отметив его красоту, другие раскритиковали банкноту, заметив, что бумажными деньгами сейчас никто не пользуется.

Ранее Центробанк презентовал новую сторублевую банкноту. На лицевой стороны новой купюры изображена Спасская башня Московского Кремля, на оборотной — Ржевский мемориал в честь советского солдата.

Пользователи гордятся новой банкнотой
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Некоторые указали на схожесть с купюрами евро
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Многие радуются новизне дизайна
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Однако некоторые пользователи призывают избавиться от бумажных денег
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По мнению некоторых комментаторов, новую банкноту вводят слишком поздно
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Центробанк поспешил с картой, уверены пользователи
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Пользователи считают, что территория России будет увеличиваться, и ЦБ придется перевыпускать банкноту
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И все-таки многие пользователи рады новой банкноте
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Новая сторублевая банкнота вызвала неоднозначную реакцию у пользователей соцсетей. Некоторые поддержали новый дизайн, отметив его красоту, другие раскритиковали банкноту, заметив, что бумажными деньгами сейчас никто не пользуется. Ранее Центробанк презентовал новую сторублевую банкноту. На лицевой стороны новой купюры изображена Спасская башня Московского Кремля, на оборотной — Ржевский мемориал в честь советского солдата.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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