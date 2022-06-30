В Кремле допустили приезд Путина на саммит G20 30 июня 2022 в 19:39 Размер текста - 17 + Путин может лично поехать на саммит или кого-то делегировать, сказал Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин может принять участие в саммите G20 на Бали в ноябре. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. «Путин может поехать на саммит G20 сам или кого-то делегировать. Время еще есть, примем решение, соответствующее нашим интересам», — сказал Песков РИА «Новости». Ранее премьер-министр Италии Марио Драги исключил очное участие Путина на саммите «Большой двадцатки». Хотя власти Индонезии отправили ему соответствующее приглашение. Также премьер Британии Борис Джонсон призвал лидеров «Двадцатки» не бойкотировать саммит из-за присутствия на нем российского лидера. В Кремле назвали высказывания Джонсона чудовищными. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU . Президент РФ Владимир Путин может принять участие в саммите G20 на Бали в ноябре. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. «Путин может поехать на саммит G20 сам или кого-то делегировать. Время еще есть, примем решение, соответствующее нашим интересам», — сказал Песков РИА «Новости». Ранее премьер-министр Италии Марио Драги исключил очное участие Путина на саммите «Большой двадцатки». Хотя власти Индонезии отправили ему соответствующее приглашение. Также премьер Британии Борис Джонсон призвал лидеров «Двадцатки» не бойкотировать саммит из-за присутствия на нем российского лидера. В Кремле назвали высказывания Джонсона чудовищными. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям