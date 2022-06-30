Генштаб ВСУ рассказал о планах на Змеиный после ухода ВС России 30 июня 2022 в 20:14 Размер текста - 17 + ВСУ планируют отправить войска на остров Змеиный, заявил начальник Генштаба Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Руководство Вооруженных сил Украины собирается установить физический контроль над островом Змеиный, отправив туда свои войска. Об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов в ходе брифинга. «Относительно Змеиного. Противник покинул остров… Сейчас наших военных на острове нет, но это будет», — цитирует Громова «РБК Украина». По словам замначальника, командование ВСУ планирует установить физический контроль над островом. «В настоящее время мы его контролируем с помощью нашего оружия» — добавил он. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские войска покинули остров Змеиный в ходе специальной операции на Украине. Этим шагом Россия показала всему миру, что ВС РФ не препятствует усилиям ООН по открытию гуманитарного коридора, отметили в военном ведомстве. Позже военный аналитик в разговоре с URA.RU объяснил, что Змеиный не является стратегически важной точкой для России и держать там гарнизон не имеет смысла. По мнению члена-корреспондента Академии военных наук РФ (АВН) Владимира Козина, ВСУ планируют захватить остров в надежде контролировать морские пути в порты Одессы и Николаева. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест! Руководство Вооруженных сил Украины собирается установить физический контроль над островом Змеиный, отправив туда свои войска. Об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов в ходе брифинга. «Относительно Змеиного. Противник покинул остров… Сейчас наших военных на острове нет, но это будет», — цитирует Громова «РБК Украина». По словам замначальника, командование ВСУ планирует установить физический контроль над островом. «В настоящее время мы его контролируем с помощью нашего оружия» — добавил он. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские войска покинули остров Змеиный в ходе специальной операции на Украине. Этим шагом Россия показала всему миру, что ВС РФ не препятствует усилиям ООН по открытию гуманитарного коридора, отметили в военном ведомстве. Позже военный аналитик в разговоре с URA.RU объяснил, что Змеиный не является стратегически важной точкой для России и держать там гарнизон не имеет смысла. По мнению члена-корреспондента Академии военных наук РФ (АВН) Владимира Козина, ВСУ планируют захватить остров в надежде контролировать морские пути в порты Одессы и Николаева. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям