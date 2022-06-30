Военные аналитики объяснили, почему РФ больше не нужен Змеиный

30 июня 2022 в 16:55 Размер текста - 17 +

У Украины нет флота, чтобы занять остров Змеиный, сказал Николай Костикин Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Остров Змеиный не является стратегически важной точкой для России и держать там гарнизон не имеет смысла. Таким мнением с URA.RU поделился член-корреспондент Академии военных наук РФ (АВН) Владимир Козин. «Он не представляет собой стратегического значения. Зачем там держать тогда гарнизон. Там нечего охранять. Остров пустой, на нем несколько бараков находится и все», — объяснил Владимир Козин. Военный эксперт отметил, что украинские военные не смогут занять Змеиный после того, как его покинул гарнизон РФ. «Как они его возьмут. У них силы есть? Им бы удержаться на других, более существенных направлениях, чем на этом маленьком пятачке», — заключил Козин. Эксперт Бюро военно-политического анализа, специалист по средствам химической и биологической защиты Николай Костикин заявил, что даже в случае перехода острова под контроль Киева, ситуация никак не скажется на ходе спецоперации России. «Займут они остров или нет, большого значения не имеет. Флота у Украины нет. Операция проводится преимущественно на суше», — сказал он. По словам эксперта Бюро военно-политического анализа, освободив Змеиный, Россия тем самым защитила себя от провокаций Киева на этом направлении. «Это решение более политическое, чем военное. На фоне явного общего успеха по освобождению Донбасса это сигнал мировому сообществу, что можно спокойно вывозить сельскохозяйственную продукцию. Если и возникнут проблемы, то обвинить Россию в них будет уже нельзя. Украина уже показала склонность к разного рода провокациям, начиная от Бучи, заканчивая недавней ситуацией в Кременчуге», — подчеркнул Костикин. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские войска покинули остров Змеиный. Как сообщили в министерстве, таким образом они показали остальному миру, что не препятствуют усилиям ООН по открытию гуманитарного коридора. Россия с 24 февраля проводит вынужденную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. В ее рамках был взят под контроль Змеиный. Военнослужащие Украины несколько раз предпринимали попытки захватить остров. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Остров Змеиный не является стратегически важной точкой для России и держать там гарнизон не имеет смысла. Таким мнением с URA.RU поделился член-корреспондент Академии военных наук РФ (АВН) Владимир Козин. «Он не представляет собой стратегического значения. Зачем там держать тогда гарнизон. Там нечего охранять. Остров пустой, на нем несколько бараков находится и все», — объяснил Владимир Козин. Военный эксперт отметил, что украинские военные не смогут занять Змеиный после того, как его покинул гарнизон РФ. «Как они его возьмут. У них силы есть? Им бы удержаться на других, более существенных направлениях, чем на этом маленьком пятачке», — заключил Козин. Эксперт Бюро военно-политического анализа, специалист по средствам химической и биологической защиты Николай Костикин заявил, что даже в случае перехода острова под контроль Киева, ситуация никак не скажется на ходе спецоперации России. «Займут они остров или нет, большого значения не имеет. Флота у Украины нет. Операция проводится преимущественно на суше», — сказал он. По словам эксперта Бюро военно-политического анализа, освободив Змеиный, Россия тем самым защитила себя от провокаций Киева на этом направлении. «Это решение более политическое, чем военное. На фоне явного общего успеха по освобождению Донбасса это сигнал мировому сообществу, что можно спокойно вывозить сельскохозяйственную продукцию. Если и возникнут проблемы, то обвинить Россию в них будет уже нельзя. Украина уже показала склонность к разного рода провокациям, начиная от Бучи, заканчивая недавней ситуацией в Кременчуге», — подчеркнул Костикин. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские войска покинули остров Змеиный. Как сообщили в министерстве, таким образом они показали остальному миру, что не препятствуют усилиям ООН по открытию гуманитарного коридора. Россия с 24 февраля проводит вынужденную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. В ее рамках был взят под контроль Змеиный. Военнослужащие Украины несколько раз предпринимали попытки захватить остров.