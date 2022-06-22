Военный эксперт назвал 2 причины штурма ВСУ острова Змеиный

22 июня 2022 в 22:37 Размер текста - 17 +

Около острова Змеиный находятся морские платформы по добыче нефти, сказал Владимир Козин Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Остров Змеиный нужен Украине, чтобы контролировать морские пути в порты Одессы и Николаева, а также иметь возможность обстреливать российские платформы по добыче нефти. Об этом в беседе с URA.RU рассказал член-корреспондент Академии военных наук РФ (АВН) Владимир Козин. «Во-первых, остров Змеиный интересует ВСУ Украины, так как он находится на пересечении основных морских маршрутов, которые ведут с западной, восточной и южной части Черного моря к портам Одессы и Николаева. Во-вторых, там недалеко находятся подвергнутые нападению морские платформы по добыче нефти, которые недавно обстреляли ВСУ», — объяснил Владимир Козин. Собеседник URA.RU подчеркнул, что Украина не сможет взять эту территорию под свой контроль. «Им никогда уже не удастся захватить этот небольшой островок. Бесполезное занятие, сколько бы они людей не положили, сколько бы при этом не использовали техники. Остров очень маленький, судя по видео, размером как одно-два футбольных поля. Охранять и обеспечивать его безопасность можно исключительно нашим Военно-морским флотом и Военно-воздушными силами, чтобы не высадился десант со стороны ВСУ, и не было других обстрелов», — добавил Козин. Ранее российские войска отразили очередную атаку ВСУ на остров Змеиный. По данным Министерства обороны, ПВО РФ уничтожили 13 БПЛА, четыре ракеты «Точка-У» и 21 реактивный снаряд системы залпового огня «Ураган». Первую попытку захватить остров Змеиный ВСУ предприняли 9 мая. Но российские вооруженные силы отразили атаку. ВСУ понесли большие потери. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, приоритет российской армии — исключение жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры ВСУ и нацбатов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Остров Змеиный нужен Украине, чтобы контролировать морские пути в порты Одессы и Николаева, а также иметь возможность обстреливать российские платформы по добыче нефти. Об этом в беседе с URA.RU рассказал член-корреспондент Академии военных наук РФ (АВН) Владимир Козин. «Во-первых, остров Змеиный интересует ВСУ Украины, так как он находится на пересечении основных морских маршрутов, которые ведут с западной, восточной и южной части Черного моря к портам Одессы и Николаева. Во-вторых, там недалеко находятся подвергнутые нападению морские платформы по добыче нефти, которые недавно обстреляли ВСУ», — объяснил Владимир Козин. Собеседник URA.RU подчеркнул, что Украина не сможет взять эту территорию под свой контроль. «Им никогда уже не удастся захватить этот небольшой островок. Бесполезное занятие, сколько бы они людей не положили, сколько бы при этом не использовали техники. Остров очень маленький, судя по видео, размером как одно-два футбольных поля. Охранять и обеспечивать его безопасность можно исключительно нашим Военно-морским флотом и Военно-воздушными силами, чтобы не высадился десант со стороны ВСУ, и не было других обстрелов», — добавил Козин. Ранее российские войска отразили очередную атаку ВСУ на остров Змеиный. По данным Министерства обороны, ПВО РФ уничтожили 13 БПЛА, четыре ракеты «Точка-У» и 21 реактивный снаряд системы залпового огня «Ураган». Первую попытку захватить остров Змеиный ВСУ предприняли 9 мая. Но российские вооруженные силы отразили атаку. ВСУ понесли большие потери. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, приоритет российской армии — исключение жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры ВСУ и нацбатов.