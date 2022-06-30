Мишустин: в 30 вузах России создадут инженерные школы

30 июня 2022 в 20:53 Размер текста - 17 +

Инженерные школы помогут обеспечить технологический суверенитет страны, считает Мишустин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В 15 субъектах России появятся 30 передовых инженерных школ в рамках программы поддержки российских вузов. Об итогах грантового конкурса сообщил председатель правительства России Михаил Мишустин. «Отобраны 30 университетов, на базе которых появятся инженерные школы. Это не только столичные вузы, а образовательные учреждения из самых разных российских субъектов», — сказал Мишустин в ходе заседания правительства. По его словам, в этом году государство выделит 2,5 млрд рублей на гранты для поддержки вузов. Еще около 4 млрд рублей будет направлено технологическими партнерами, отметил он. Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко уточнил, что эта мера поспособствует обеспечению технологического суверенитета страны. «Как подчеркнул президент на пленарной сессии ПМЭФ, нам необходимо выдержать ориентир на обеспечение технологического суверенитета страны. И ключевые, критически важные вещи, такие как инженерные разработки, должны быть российскими. Этого невозможно достичь без подготовки квалифицированных кадров на местах», — сказал он. Отобранные 30 инженерных школ выпустят первые 2,5 тысячи специалистов уже в 2024 году, добавил Чернышенко. По словам министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова, крупные технологичные предприятия поддержали все университеты, прошедшие отбор. «На данный момент участие в проекте принимают более 40 индустриальных партнеров. Инженерные школы сократят путь молодого специалиста от получения теоретических знаний к практике», — уточнил он. Как отмечал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, партнерство вузов с компаниями позволит обеспечить новый уровень инженерной подготовки в стране. «При подготовке программ мы делали акцент на формировании компетенций, необходимых для развития технологического суверенитета. Особое внимание уделено опыту заявителей по созданию инфраструктуры инжиниринговых центров и центров инженерных разработок, а также значимости инженерных школ для освоения производства критических комплектующих», — сказал глава ведомства. Среди вузов-победителей отбора федерального проекта «Передовые инженерные школы» наибольшее число университетов представляют Приволжский (9 вузов), Центральный (8 вузов) и Северо-Западный федеральный округ (5 вузов). Из Сибирского федерального округа выбрали 4 вуза, из Южного — 2. В Дальневосточном и Уральском федеральных округах отобрано по 1 вузу, в том числе и Уральский федеральный университет имени Б.Н. Ельцина (УрФУ). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

В 15 субъектах России появятся 30 передовых инженерных школ в рамках программы поддержки российских вузов. Об итогах грантового конкурса сообщил председатель правительства России Михаил Мишустин. «Отобраны 30 университетов, на базе которых появятся инженерные школы. Это не только столичные вузы, а образовательные учреждения из самых разных российских субъектов», — сказал Мишустин в ходе заседания правительства. По его словам, в этом году государство выделит 2,5 млрд рублей на гранты для поддержки вузов. Еще около 4 млрд рублей будет направлено технологическими партнерами, отметил он. Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко уточнил, что эта мера поспособствует обеспечению технологического суверенитета страны. «Как подчеркнул президент на пленарной сессии ПМЭФ, нам необходимо выдержать ориентир на обеспечение технологического суверенитета страны. И ключевые, критически важные вещи, такие как инженерные разработки, должны быть российскими. Этого невозможно достичь без подготовки квалифицированных кадров на местах», — сказал он. Отобранные 30 инженерных школ выпустят первые 2,5 тысячи специалистов уже в 2024 году, добавил Чернышенко. По словам министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова, крупные технологичные предприятия поддержали все университеты, прошедшие отбор. «На данный момент участие в проекте принимают более 40 индустриальных партнеров. Инженерные школы сократят путь молодого специалиста от получения теоретических знаний к практике», — уточнил он. Как отмечал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, партнерство вузов с компаниями позволит обеспечить новый уровень инженерной подготовки в стране. «При подготовке программ мы делали акцент на формировании компетенций, необходимых для развития технологического суверенитета. Особое внимание уделено опыту заявителей по созданию инфраструктуры инжиниринговых центров и центров инженерных разработок, а также значимости инженерных школ для освоения производства критических комплектующих», — сказал глава ведомства. Среди вузов-победителей отбора федерального проекта «Передовые инженерные школы» наибольшее число университетов представляют Приволжский (9 вузов), Центральный (8 вузов) и Северо-Западный федеральный округ (5 вузов). Из Сибирского федерального округа выбрали 4 вуза, из Южного — 2. В Дальневосточном и Уральском федеральных округах отобрано по 1 вузу, в том числе и Уральский федеральный университет имени Б.Н. Ельцина (УрФУ).