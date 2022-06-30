Суд отпустил ректора РАНХиГС Владимира Мау

Суд не стал арестовывать ректора РАНХиГС Владимира Мау. Его отправили под домашний арест.
«Суд в Москве отправил под домашний арест ректора РАНХиГС Мау по делу о хищении 21 млн руб у вуза», — огласили приговор в зале суда. Об этом сообщают РИА «Новости».
Адвокат Мау заявил в суде, что ректору вменяется хищение на 21 миллион рублей. Он готов внести залог на эту сумму, сообщают РИА «Новости». Однако Владимир Мау отвергает вину, пишет ТАСС.
В рамках следствия между Мау и бывшим замминистра просвещения России Марины Раковой была проведена очная ставка, сообщает РБК. Об этом стало известно в ходе суда, однако дату ее проведения судья не назвала. По словам судьи, в материалах дела есть допрос Раковой за декабрь 2021 года. Среди лиц, с которыми Ракова взаимодействовала, в ходе допроса она указала на Мау.
Также следствие утверждает, что Владимир Мау купил билеты в Турцию на 2 июля, пишет «Звезда». По информации ведомства, он может скрыться.
Ранее стало известно о задержании Владимира Мау. Следователи предъявили ему обвинение в хищении средств вуза. По информации ведомства, Мау может быть причастен к уголовному делу против бывшего замминистра просвещения РФ Марины Раковой и директора РАНХиГС Сергея Зуева. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией России Виталий Бородин сообщил, что дело Мау должно стать показательным, передает Царьград.
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