30 июня 2022

Путин обвинил Запад в циничном использовании украинцев. «Расходный материал»

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Встреча Владимира Путина с олимпийской сборной в Кремле. Москва, путин владимир
Путин: западные страны цинично используют миллионы украинцев как расходный материал в своих геополитических играх Фото:

Западные страны используют миллионы украинцев как расходный материал. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Так называемый коллективный Запад […] в своих действиях исходит из того, что их модели либерального глобализма нет альтернативы. А эта модель, будем называть вещи своими именами, является все тем же обновленным изданием неоколониализма, миром по-американски, миром для избранных, в котором права остальных попросту попираются. Наглядное подтверждение тому — судьба многих стран и народов Ближнего Востока, других регионов мира, а сегодня — миллионов людей на Украине, которых Запад просто цинично использует как расходный материал в геополитических играх, в своих попытках сдержать Россию», — сообщил глава государства во время выступления в штаб-квартире СВР по случаю 100-летия отечественной нелегальной разведки.

По его мнению, все попытки сдерживания являются всего лишь желанием не дать возможности России развиваться нужными ей темпами и на нужной ей основе традиционных ценностей. «Какое же это сдерживание? Это просто борьба с Россией», — констатировал лидер РФ.

Владимир Путин убежден, что человечество могло бы объединиться с помощью концепции многополярности мира. Глава государства пояснил, что под этим он понимает свободу стран и народов, их право на свой путь развитие, на сохранение их самобытности и уникальности.

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Западные страны используют миллионы украинцев как расходный материал. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Так называемый коллективный Запад […] в своих действиях исходит из того, что их модели либерального глобализма нет альтернативы. А эта модель, будем называть вещи своими именами, является все тем же обновленным изданием неоколониализма, миром по-американски, миром для избранных, в котором права остальных попросту попираются. Наглядное подтверждение тому — судьба многих стран и народов Ближнего Востока, других регионов мира, а сегодня — миллионов людей на Украине, которых Запад просто цинично использует как расходный материал в геополитических играх, в своих попытках сдержать Россию», — сообщил глава государства во время выступления в штаб-квартире СВР по случаю 100-летия отечественной нелегальной разведки. По его мнению, все попытки сдерживания являются всего лишь желанием не дать возможности России развиваться нужными ей темпами и на нужной ей основе традиционных ценностей. «Какое же это сдерживание? Это просто борьба с Россией», — констатировал лидер РФ. Владимир Путин убежден, что человечество могло бы объединиться с помощью концепции многополярности мира. Глава государства пояснил, что под этим он понимает свободу стран и народов, их право на свой путь развитие, на сохранение их самобытности и уникальности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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