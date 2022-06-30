Путин обвинил Запад в циничном использовании украинцев. «Расходный материал»

01 июля 2022 в 01:07 Размер текста - 17 +

Путин: западные страны цинично используют миллионы украинцев как расходный материал в своих геополитических играх Фото: Владимир Андреев © URA.RU Западные страны используют миллионы украинцев как расходный материал. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Так называемый коллективный Запад […] в своих действиях исходит из того, что их модели либерального глобализма нет альтернативы. А эта модель, будем называть вещи своими именами, является все тем же обновленным изданием неоколониализма, миром по-американски, миром для избранных, в котором права остальных попросту попираются. Наглядное подтверждение тому — судьба многих стран и народов Ближнего Востока, других регионов мира, а сегодня — миллионов людей на Украине, которых Запад просто цинично использует как расходный материал в геополитических играх, в своих попытках сдержать Россию», — сообщил глава государства во время выступления в штаб-квартире СВР по случаю 100-летия отечественной нелегальной разведки. По его мнению, все попытки сдерживания являются всего лишь желанием не дать возможности России развиваться нужными ей темпами и на нужной ей основе традиционных ценностей. «Какое же это сдерживание? Это просто борьба с Россией», — констатировал лидер РФ. Владимир Путин убежден, что человечество могло бы объединиться с помощью концепции многополярности мира. Глава государства пояснил, что под этим он понимает свободу стран и народов, их право на свой путь развитие, на сохранение их самобытности и уникальности. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Западные страны используют миллионы украинцев как расходный материал. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Так называемый коллективный Запад […] в своих действиях исходит из того, что их модели либерального глобализма нет альтернативы. А эта модель, будем называть вещи своими именами, является все тем же обновленным изданием неоколониализма, миром по-американски, миром для избранных, в котором права остальных попросту попираются. Наглядное подтверждение тому — судьба многих стран и народов Ближнего Востока, других регионов мира, а сегодня — миллионов людей на Украине, которых Запад просто цинично использует как расходный материал в геополитических играх, в своих попытках сдержать Россию», — сообщил глава государства во время выступления в штаб-квартире СВР по случаю 100-летия отечественной нелегальной разведки. По его мнению, все попытки сдерживания являются всего лишь желанием не дать возможности России развиваться нужными ей темпами и на нужной ей основе традиционных ценностей. «Какое же это сдерживание? Это просто борьба с Россией», — констатировал лидер РФ. Владимир Путин убежден, что человечество могло бы объединиться с помощью концепции многополярности мира. Глава государства пояснил, что под этим он понимает свободу стран и народов, их право на свой путь развитие, на сохранение их самобытности и уникальности.