30 июня 2022

Путин предложил концепцию, которая объединила бы человечество

© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча Владимира Путина с олимпийской сборной в Кремле. Москва, путин владимир
Путин раскрыл, что поможет объединить человечество Фото:

Многополярность мира, свобода стран объединили бы человечество. Так считает президент России Владимир Путин.

«На мой взгляд, главным является многополярность», — сказал Путин, выступая в четверг в штаб-квартире СВР по случаю столетия отечественной нелегальной разведки. Он объяснил, что под этим он понимает свободу стран и народов, «их естественное право на свой путь развития, на сохранение своей самобытности и уникальности». Путин подчеркнул, что «в такой модели мироустройства не может быть места диктату, навязанным кем-то шаблонам, идеям исключительности отдельных стран или каких-то даже блоков».

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев говорил об усилении давления США на многополярный мир. По его словам, это происходит не только со стороны США, но и их союзников. При этом для достижения своих целей они используют разного рода «пропагандистские кампании, политику конфронтации, санкций и провокаций», отметил он.

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Многополярность мира, свобода стран объединили бы человечество. Так считает президент России Владимир Путин. «На мой взгляд, главным является многополярность», — сказал Путин, выступая в четверг в штаб-квартире СВР по случаю столетия отечественной нелегальной разведки. Он объяснил, что под этим он понимает свободу стран и народов, «их естественное право на свой путь развития, на сохранение своей самобытности и уникальности». Путин подчеркнул, что «в такой модели мироустройства не может быть места диктату, навязанным кем-то шаблонам, идеям исключительности отдельных стран или каких-то даже блоков». Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев говорил об усилении давления США на многополярный мир. По его словам, это происходит не только со стороны США, но и их союзников. При этом для достижения своих целей они используют разного рода «пропагандистские кампании, политику конфронтации, санкций и провокаций», отметил он.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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