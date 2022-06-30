Путин предложил концепцию, которая объединила бы человечество

01 июля 2022 в 00:45 Размер текста - 17 +

Путин раскрыл, что поможет объединить человечество Фото: Владимир Андреев © URA.RU Многополярность мира, свобода стран объединили бы человечество. Так считает президент России Владимир Путин. «На мой взгляд, главным является многополярность», — сказал Путин, выступая в четверг в штаб-квартире СВР по случаю столетия отечественной нелегальной разведки. Он объяснил, что под этим он понимает свободу стран и народов, «их естественное право на свой путь развития, на сохранение своей самобытности и уникальности». Путин подчеркнул, что «в такой модели мироустройства не может быть места диктату, навязанным кем-то шаблонам, идеям исключительности отдельных стран или каких-то даже блоков». Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев говорил об усилении давления США на многополярный мир. По его словам, это происходит не только со стороны США, но и их союзников. При этом для достижения своих целей они используют разного рода «пропагандистские кампании, политику конфронтации, санкций и провокаций», отметил он. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Многополярность мира, свобода стран объединили бы человечество. Так считает президент России Владимир Путин. «На мой взгляд, главным является многополярность», — сказал Путин, выступая в четверг в штаб-квартире СВР по случаю столетия отечественной нелегальной разведки. Он объяснил, что под этим он понимает свободу стран и народов, «их естественное право на свой путь развития, на сохранение своей самобытности и уникальности». Путин подчеркнул, что «в такой модели мироустройства не может быть места диктату, навязанным кем-то шаблонам, идеям исключительности отдельных стран или каких-то даже блоков». Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев говорил об усилении давления США на многополярный мир. По его словам, это происходит не только со стороны США, но и их союзников. При этом для достижения своих целей они используют разного рода «пропагандистские кампании, политику конфронтации, санкций и провокаций», отметил он.