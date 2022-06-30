Аналитики: IKEA не будет вводить скидки на распродаже для россиян

01 июля 2022 в 04:15 Размер текста - 17 +

Товары IKEA не нуждаются в повышении спроса за счет скидок, считает Олег Павлов Фото: Размик Закарян © URA.RU Шведский мебельный магазин IKEA не будет предлагать россиянам скидки на онлайн-распродаже. Такое мнение выразили в Союзе потребителей РФ и организации «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ). «Вряд ли можно ожидать каких-либо скидок, поскольку товары магазинов IKEA традиционно пользуются повышенным спросом. Плюс к этому на рынке искусственно создан ажиотаж», — заявил «Известиям» глава ОПИ Олег Павлов. По его мнению, дисконт можно ожидать только на самые неходовые товары. Председатель Союза потребителей Петр Шелищ отметил, что покупки в IKEA будут выгодны и без скидок за счет полного дефицита этих товаров и повышенного спроса. Экономист Егор Клопенко согласился с экспертами, добавив, что, вероятнее всего, скидки будут введены на заключительном этапе распродаже, когда компании нужно будет реализовать товар, который не смог привлечь внимания покупателей. В марте шведская компания IKEA заявила, что приостанавливает продажи в России и Беларуси из-за спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. 15 июня IKEA заявила, что продаст все четыре фабрики в России. Владелец торговой группы IKEA сообщал, что надеется вернуться в РФ в будущем. Ранее сообщалось, что IKEA намерена провести две распродажи: одну закрытого типа для экс-работников магазина, а вторую — для клиентов. В екатеринбургской IKEA распродажу для клиентов перенесли на несколько дней. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Шведский мебельный магазин IKEA не будет предлагать россиянам скидки на онлайн-распродаже. Такое мнение выразили в Союзе потребителей РФ и организации «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ). «Вряд ли можно ожидать каких-либо скидок, поскольку товары магазинов IKEA традиционно пользуются повышенным спросом. Плюс к этому на рынке искусственно создан ажиотаж», — заявил «Известиям» глава ОПИ Олег Павлов. По его мнению, дисконт можно ожидать только на самые неходовые товары. Председатель Союза потребителей Петр Шелищ отметил, что покупки в IKEA будут выгодны и без скидок за счет полного дефицита этих товаров и повышенного спроса. Экономист Егор Клопенко согласился с экспертами, добавив, что, вероятнее всего, скидки будут введены на заключительном этапе распродаже, когда компании нужно будет реализовать товар, который не смог привлечь внимания покупателей. В марте шведская компания IKEA заявила, что приостанавливает продажи в России и Беларуси из-за спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. 15 июня IKEA заявила, что продаст все четыре фабрики в России. Владелец торговой группы IKEA сообщал, что надеется вернуться в РФ в будущем. Ранее сообщалось, что IKEA намерена провести две распродажи: одну закрытого типа для экс-работников магазина, а вторую — для клиентов. В екатеринбургской IKEA распродажу для клиентов перенесли на несколько дней.