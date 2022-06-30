В Салехарде охотник получил наказание за хранение боеприпасов

За незаконное хранение патронов к нарезному ружью, житель ЯНАО ограничен в свободе на год Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Охотник из Салехарда получил наказание в виде одного года ограничения свободы за хранение 114 патронов к нарезному охотничьему ружью. Об этом сообщается на сайте УМВД по ЯНАО.

«В марте салехардские полицейские обнаружили у 46 — летнего жителя окружной столицы 114 патронов к огнестрельному оружию, которые он незаконно хранил в квартире. Салехардским городским судом злоумышленнику назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на один год», — сообщает пресс-служба полиции.

В октябре 2021 года мужчина добровольно отказался от разрешения на хранение и ношение нарезного охотничьего оружия и патронов к нему. Ружье он продал, а патроны оставил и хранил в сейфе.

В ходе проверки, полицейские выявили факт незаконного хранения боеприпасов. Отделом дознания ОМВД России по г. Салехарду возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконное хранение боеприпасов к огнестрельному оружию».

Ранее URA.RU рассказало, что власти ЯНАО готовы выплатить вознаграждение за сдачу незаконных вооружений. Власти предлагают деньги тем, кто предоставит достоверную информацию о незаконном хранении оружия.