В Салехарде охотник получил наказание за хранение боеприпасов

Охотник из Салехарда получил наказание в виде одного года ограничения свободы за хранение 114 патронов к нарезному охотничьему ружью. Об этом сообщается на сайте УМВД по ЯНАО.
«В марте салехардские полицейские обнаружили у 46 — летнего жителя окружной столицы 114 патронов к огнестрельному оружию, которые он незаконно хранил в квартире. Салехардским городским судом злоумышленнику назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на один год», — сообщает пресс-служба полиции.
В октябре 2021 года мужчина добровольно отказался от разрешения на хранение и ношение нарезного охотничьего оружия и патронов к нему. Ружье он продал, а патроны оставил и хранил в сейфе.
В ходе проверки, полицейские выявили факт незаконного хранения боеприпасов. Отделом дознания ОМВД России по г. Салехарду возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконное хранение боеприпасов к огнестрельному оружию».
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Охотник из Салехарда получил наказание в виде одного года ограничения свободы за хранение 114 патронов к нарезному охотничьему ружью. Об этом сообщается на сайте УМВД по ЯНАО. «В марте салехардские полицейские обнаружили у 46 — летнего жителя окружной столицы 114 патронов к огнестрельному оружию, которые он незаконно хранил в квартире. Салехардским городским судом злоумышленнику назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на один год», — сообщает пресс-служба полиции. В октябре 2021 года мужчина добровольно отказался от разрешения на хранение и ношение нарезного охотничьего оружия и патронов к нему. Ружье он продал, а патроны оставил и хранил в сейфе. В ходе проверки, полицейские выявили факт незаконного хранения боеприпасов. Отделом дознания ОМВД России по г. Салехарду возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконное хранение боеприпасов к огнестрельному оружию». Ранее URA.RU рассказало, что власти ЯНАО готовы выплатить вознаграждение за сдачу незаконных вооружений. Власти предлагают деньги тем, кто предоставит достоверную информацию о незаконном хранении оружия.