Экс-госсекретарь США назвал три сценария завершения спецоперации

01 июля 2022 в 05:48 Размер текста - 17 +

Киссинджер обозначил три возможных исхода конфликта на Украине Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине У спецоперации России на Украине есть несколько сценариев развития. О них рассказал бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. «Если Россия остановится там, где она сейчас, то она завоюет 20% Украины и большую часть Донбасса, основной промышленный и сельскохозяйственный регион, и кусок земли вдоль Черного моря. Если она остановится, то это будет победой [для России] <…> И роль НАТО не будет столь значимой, как прежде считалось», — отметил Киссинджер в интервью британскому журналу The Spectator. Второй исход заключается в том, что будет предпринята попытка «вытеснить» Россию с Крыма и территорий, освобожденных в рамках спецоперации, что может привести к началу войны между Западом и Россией. Третий сценарий, по мнению Киссинжера, заключается в возврате к ситуации вокруг Украины до 24 февраля. В этом случае страна «будет перевооружена и тесно связана с НАТО», что не исключает последующего членства Украины в альянсе. Последние два исхода, подчеркнул эксперт, для России являются негативными. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. В качестве ее основной цели президент РФ Владимир Путин заявлял освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик, а также помощь жителям Донбасса, страдающим от многолетнего геноцида киевских властей. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

У спецоперации России на Украине есть несколько сценариев развития. О них рассказал бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. «Если Россия остановится там, где она сейчас, то она завоюет 20% Украины и большую часть Донбасса, основной промышленный и сельскохозяйственный регион, и кусок земли вдоль Черного моря. Если она остановится, то это будет победой [для России] <…> И роль НАТО не будет столь значимой, как прежде считалось», — отметил Киссинджер в интервью британскому журналу The Spectator. Второй исход заключается в том, что будет предпринята попытка «вытеснить» Россию с Крыма и территорий, освобожденных в рамках спецоперации, что может привести к началу войны между Западом и Россией. Третий сценарий, по мнению Киссинжера, заключается в возврате к ситуации вокруг Украины до 24 февраля. В этом случае страна «будет перевооружена и тесно связана с НАТО», что не исключает последующего членства Украины в альянсе. Последние два исхода, подчеркнул эксперт, для России являются негативными. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. В качестве ее основной цели президент РФ Владимир Путин заявлял освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик, а также помощь жителям Донбасса, страдающим от многолетнего геноцида киевских властей.