30 июня 2022

В Госдуме предложили отобрать автомобили у части россиян

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пустой город. Обстановка в городе во время эпидемии коронавируса. Челябинск, автомобиль, выхлопные газы
Султан Хамзаев предложил временно отбирать у россиян автомобили, имеющие слишком шумный выхлоп Фото:

Лихачей с громким выхлопом у автомобиля необходимо наказывать большими штрафами и временной конфискацией транспорта. Об этом заявил депутат Государственной думы РФ Султан Хамзаев.

Шумных лихачей необходимо наказывать крупными денежными штрафами в размере до миллиона рублей и временным изъятием транспортного средства, сказал Султан Хамзаева РИА в интервью «Новости». «Особенно в летнее время жители многоквартирных домов, расположенных вблизи дорог, проезжих частей, становятся жертвами агрессивного рева, излишнего шума, исходящего от дорогих „прокачанных“ автомобилей и мотоциклов», — отметил он.

Парламентарий уточнил, что арестовывать транспортное средство предлагается до завершения судебного разбирательства и проведения профилактических бесед с водителем. Следует обратиться в МВД и кабмин для поддержки законопроекта для пресечения «подобного хамства на дороге», резюмировал Хамзаев.

В марте Верховный суд, МВД и Минюст РФ поддержали ужесточение наказаний за нарушения ПДД, предполагающее конфискацию автомобиля. Также в декабре кабмин РФ одобрил законопроект об ужесточении наказания за лихачество на дорогах.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU.

Лихачей с громким выхлопом у автомобиля необходимо наказывать большими штрафами и временной конфискацией транспорта. Об этом заявил депутат Государственной думы РФ Султан Хамзаев. Шумных лихачей необходимо наказывать крупными денежными штрафами в размере до миллиона рублей и временным изъятием транспортного средства, сказал Султан Хамзаева РИА в интервью «Новости». «Особенно в летнее время жители многоквартирных домов, расположенных вблизи дорог, проезжих частей, становятся жертвами агрессивного рева, излишнего шума, исходящего от дорогих „прокачанных“ автомобилей и мотоциклов», — отметил он. Парламентарий уточнил, что арестовывать транспортное средство предлагается до завершения судебного разбирательства и проведения профилактических бесед с водителем. Следует обратиться в МВД и кабмин для поддержки законопроекта для пресечения «подобного хамства на дороге», резюмировал Хамзаев. В марте Верховный суд, МВД и Минюст РФ поддержали ужесточение наказаний за нарушения ПДД, предполагающее конфискацию автомобиля. Также в декабре кабмин РФ одобрил законопроект об ужесточении наказания за лихачество на дорогах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...