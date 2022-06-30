В Госдуме предложили отобрать автомобили у части россиян

01 июля 2022 в 06:41 Размер текста - 17 +

Султан Хамзаев предложил временно отбирать у россиян автомобили, имеющие слишком шумный выхлоп Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Лихачей с громким выхлопом у автомобиля необходимо наказывать большими штрафами и временной конфискацией транспорта. Об этом заявил депутат Государственной думы РФ Султан Хамзаев. Шумных лихачей необходимо наказывать крупными денежными штрафами в размере до миллиона рублей и временным изъятием транспортного средства, сказал Султан Хамзаева РИА в интервью «Новости». «Особенно в летнее время жители многоквартирных домов, расположенных вблизи дорог, проезжих частей, становятся жертвами агрессивного рева, излишнего шума, исходящего от дорогих „прокачанных“ автомобилей и мотоциклов», — отметил он. Парламентарий уточнил, что арестовывать транспортное средство предлагается до завершения судебного разбирательства и проведения профилактических бесед с водителем. Следует обратиться в МВД и кабмин для поддержки законопроекта для пресечения «подобного хамства на дороге», резюмировал Хамзаев. В марте Верховный суд, МВД и Минюст РФ поддержали ужесточение наказаний за нарушения ПДД, предполагающее конфискацию автомобиля. Также в декабре кабмин РФ одобрил законопроект об ужесточении наказания за лихачество на дорогах. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Лихачей с громким выхлопом у автомобиля необходимо наказывать большими штрафами и временной конфискацией транспорта. Об этом заявил депутат Государственной думы РФ Султан Хамзаев. Шумных лихачей необходимо наказывать крупными денежными штрафами в размере до миллиона рублей и временным изъятием транспортного средства, сказал Султан Хамзаева РИА в интервью «Новости». «Особенно в летнее время жители многоквартирных домов, расположенных вблизи дорог, проезжих частей, становятся жертвами агрессивного рева, излишнего шума, исходящего от дорогих „прокачанных“ автомобилей и мотоциклов», — отметил он. Парламентарий уточнил, что арестовывать транспортное средство предлагается до завершения судебного разбирательства и проведения профилактических бесед с водителем. Следует обратиться в МВД и кабмин для поддержки законопроекта для пресечения «подобного хамства на дороге», резюмировал Хамзаев. В марте Верховный суд, МВД и Минюст РФ поддержали ужесточение наказаний за нарушения ПДД, предполагающее конфискацию автомобиля. Также в декабре кабмин РФ одобрил законопроект об ужесточении наказания за лихачество на дорогах.