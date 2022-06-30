В Кургане 29 июля на Троицкой площади должен пройти концерт певицы Пелагеи. Афиша вступления размещена в группе Курганского театрально-концертного объединения в социальной сети «ВКонтакте». Ранее губернатор региона Вадим Шумков говорил, что Пелагея — его любимая исполнительница.
«Пелагея. Троицкая площадь, 29 июля, 18:00», — указано в афише. На официальном сайте исполнительницы и в группах в социальных сетях информации о планируемом концерте в Кургане пока нет.
В департамент информационной и внутренней политики Курганской области направлен редакционный запрос с просьбой рассказать подробности о неожиданном концерте. На момент публикации ответ не поступил. Также URA.RU отправило запрос продюсерам Пелагеи.
В Курганском театрально-концертном объединении анонсировали концерт певицы Пелагеи
Фото: скриншот из группы Курганского театрально-концертного объединения в соцсети «Вконтакте».
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В Кургане 29 июля на Троицкой площади должен пройти концерт певицы Пелагеи. Афиша вступления размещена в группе Курганского театрально-концертного объединения в социальной сети «ВКонтакте». Ранее губернатор региона Вадим Шумков говорил, что Пелагея — его любимая исполнительница. «Пелагея. Троицкая площадь, 29 июля, 18:00», — указано в афише. На официальном сайте исполнительницы и в группах в социальных сетях информации о планируемом концерте в Кургане пока нет. В департамент информационной и внутренней политики Курганской области направлен редакционный запрос с просьбой рассказать подробности о неожиданном концерте. На момент публикации ответ не поступил. Также URA.RU отправило запрос продюсерам Пелагеи. Ранее URA.RU сообщало, что в марте этого года Шумков сходил на концерт Пелагеи, который прошел в областной филармонии, и подарил ей букет цветов. Губернатор называл Пелагею своей любимой исполнительницей. Это заявление он сделал, выложив на своей странице в соцсетях ее клип в качестве доказательства, что сам ведет аккаунт во «ВКонтакте». В 2019 году региональное управление культуры вело переговоры с Пелагеей насчет концерта в Кургане, но тогда она не смогла приехать.