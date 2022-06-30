30 июня 2022
29 июня 2022

Тюмень приблизилась к статусу города-миллионника

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Тюмень, тюмень, виды тюмени
Численность населения Тюмени превысила 828,5 тыс. человек Фото:

Население Тюмени за 2021 году выросло почти на 12 тысяч человек. Об этом 1 июля завил мэр Руслан Кухарук, выступая с итоговым годовым докладом на заседании городской думы, которое транслируется онлайн.

«Естественный прирост составил более полутора тысяч человек. На 60% увеличился миграционный прирост. Численность населения нашего города на конец года составила 828 тысяч 575 человек, показав рост почти в 12 тысяч», — отчитался градоначальник.

Ранее URA.RU писало, что Тюмень по итогам 2021 года заняла второе место в рейтинге самых быстрорастущих городов Европы. По информации источников URA.RU, правительство Тюменской области применяет законодательный, административный и имиджевый ресурсы, чтобы сделать Тюмень гордом-миллионником. Ожидается, что областная столица достигнет этого показателя к 2028 году.

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Население Тюмени за 2021 году выросло почти на 12 тысяч человек. Об этом 1 июля завил мэр Руслан Кухарук, выступая с итоговым годовым докладом на заседании городской думы, которое транслируется онлайн. «Естественный прирост составил более полутора тысяч человек. На 60% увеличился миграционный прирост. Численность населения нашего города на конец года составила 828 тысяч 575 человек, показав рост почти в 12 тысяч», — отчитался градоначальник. Ранее URA.RU писало, что Тюмень по итогам 2021 года заняла второе место в рейтинге самых быстрорастущих городов Европы. По информации источников URA.RU, правительство Тюменской области применяет законодательный, административный и имиджевый ресурсы, чтобы сделать Тюмень гордом-миллионником. Ожидается, что областная столица достигнет этого показателя к 2028 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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