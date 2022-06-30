Тюмень приблизилась к статусу города-миллионника

01 июля 2022 в 10:52 Размер текста - 17 +

Численность населения Тюмени превысила 828,5 тыс. человек Фото: Денис Моргунов © URA.RU Население Тюмени за 2021 году выросло почти на 12 тысяч человек. Об этом 1 июля завил мэр Руслан Кухарук, выступая с итоговым годовым докладом на заседании городской думы, которое транслируется онлайн. «Естественный прирост составил более полутора тысяч человек. На 60% увеличился миграционный прирост. Численность населения нашего города на конец года составила 828 тысяч 575 человек, показав рост почти в 12 тысяч», — отчитался градоначальник. Ранее URA.RU писало, что Тюмень по итогам 2021 года заняла второе место в рейтинге самых быстрорастущих городов Европы. По информации источников URA.RU, правительство Тюменской области применяет законодательный, административный и имиджевый ресурсы, чтобы сделать Тюмень гордом-миллионником. Ожидается, что областная столица достигнет этого показателя к 2028 году. Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

Население Тюмени за 2021 году выросло почти на 12 тысяч человек. Об этом 1 июля завил мэр Руслан Кухарук, выступая с итоговым годовым докладом на заседании городской думы, которое транслируется онлайн. «Естественный прирост составил более полутора тысяч человек. На 60% увеличился миграционный прирост. Численность населения нашего города на конец года составила 828 тысяч 575 человек, показав рост почти в 12 тысяч», — отчитался градоначальник. Ранее URA.RU писало, что Тюмень по итогам 2021 года заняла второе место в рейтинге самых быстрорастущих городов Европы. По информации источников URA.RU, правительство Тюменской области применяет законодательный, административный и имиджевый ресурсы, чтобы сделать Тюмень гордом-миллионником. Ожидается, что областная столица достигнет этого показателя к 2028 году.