Тюмень и Сургут вошли в топ-10 быстрорастущих городов Европы

Ожидается, что Тюмень станет миллионником к 2028 году Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Тюмень и Сургут вошли в топ-10 самых быстрорастущих городов Европы. Об этом 16 декабря сообщил полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев на пресс-конференции, которая транслируется онлайн на сайте ТАСС.

«Тюмень занимает второе место в рейтинге самых быстрорастущих городов Европы. Сургут на 10 строчке», — рассказал полпред. Ранее в СМИ публиковалась информация, что рейтинг возглавила подмосковная Балашиха.

По информации источников URA.RU, правительство Тюменской области применяет законодательный, административный и имиджевый ресурсы, чтобы сделать Тюмень гордом-миллионником. Ожидается, что областная столица достигнет этого показателя к 2028 году.