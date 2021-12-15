15 декабря 2021

Тюмень и Сургут вошли в топ-10 быстрорастущих городов Европы

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Виды города с высоты. Тюмень, многоэтажный дом, многоэтажки, дома, тюмень, виды тюмени
Ожидается, что Тюмень станет миллионником к 2028 году Фото:

Тюмень и Сургут вошли в топ-10 самых быстрорастущих городов Европы. Об этом 16 декабря сообщил полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев на пресс-конференции, которая транслируется онлайн на сайте ТАСС.

«Тюмень занимает второе место в рейтинге самых быстрорастущих городов Европы. Сургут на 10 строчке», — рассказал полпред. Ранее в СМИ публиковалась информация, что рейтинг возглавила подмосковная Балашиха.

По информации источников URA.RU, правительство Тюменской области применяет законодательный, административный и имиджевый ресурсы, чтобы сделать Тюмень гордом-миллионником. Ожидается, что областная столица достигнет этого показателя к 2028 году.

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Тюмень и Сургут вошли в топ-10 самых быстрорастущих городов Европы. Об этом 16 декабря сообщил полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев на пресс-конференции, которая транслируется онлайн на сайте ТАСС. «Тюмень занимает второе место в рейтинге самых быстрорастущих городов Европы. Сургут на 10 строчке», — рассказал полпред. Ранее в СМИ публиковалась информация, что рейтинг возглавила подмосковная Балашиха. По информации источников URA.RU, правительство Тюменской области применяет законодательный, административный и имиджевый ресурсы, чтобы сделать Тюмень гордом-миллионником. Ожидается, что областная столица достигнет этого показателя к 2028 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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