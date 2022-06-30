В ЯНАО мигрант продавал наркотики через интернет

Мужчина раскидывал наркотики в Новом Уренгое Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Гражданина Республики Таджикистан накажут за незаконное распространение наркотиков через интернет. Как сообщает официальный telegram-канал Уральской транспортной прокуратуры, 29-летний мигрант раскидывал наркотические вещества на территории Нового Уренгоя.

«В суде установлено, что обвиняемый в апреле 2022 года вступил в сговор с неустановленным лицом, направленный на незаконный сбыт наркотического средства в сети „Интернет“. Мужчина размещал запрещенные вещества в „тайниках“ на территории города Новый Уренгой. Общая масса изъятых наркотиков составила 15,55 грамма», — говорится в сообщении.

Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере). Теперь он будет отбывать 5 лет 8 месяцев в исправительной колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что в Ноябрьске поймали девушку-подростка из Иркутска с крупной партией наркотиков. Несовершеннолетнюю и ее друга поймали сотрудниками полиции в момент оборудования тайников с наркотиками.