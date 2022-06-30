В Екатеринбурге закрасят стрит-арт с киевским князем

01 июля 2022 в 12:13 Размер текста - 17 +

Александра Невского нарисовали в рамках прошлого сезона STENOGRAFFIA Фото: Размик Закарян © URA.RU В Екатеринбурге мурал с изображением великого князь киевского и владимирского Александра Невского, созданного в рамках международного фестиваля STENOGRAFFIA, закрасят. Новый вариант работы перенесут на другое место. Об этом рассказала руководитель фестиваля STENOGRAFFIA, продюсер проектов в сфере искусства и социальных коммуникаций Анна Клец. «Мы решили перенести Александра Невского бережно в другую локацию и в другом качестве. Потому что-то, как он сейчас нарисован — это вызывает вопрос у многих жителей города. Мы понимаем всю ответственность и важность этого образа для людей», — рассказала Клец. Также представитель фестиваля заявила, что команде хочется сделать прецедент, когда патриотичное граффити может быть сделано качественно и в уместной локации. Сейчас работа находится на улице 8 марта, 13, однако организаторы вместе с художником Кириллом Ведерниковым решили перенести арт-объект в переулок Университетском, 11, так как посчитали, что там работа будет выглядеть уместнее. Изображение будет выполнено в стиле иконописи. Стрит-арт фестиваль STENOGRAFFIA будет проходить в Екатеринбурге в тринадцатый раз с 1 июня по 31 августа. Самая активная часть мероприятия будет идти с 1 по 10 июля, когда художники начнут воплощать в жизнь свои творческие идеи. Также STENOGRAFFIA обустроит четыре двора Екатеринбурга. Ранее с такими просьбами к организаторам обратились жители города. Так будет выглядит новый вариант рисунка с Александром Невским Фото: Размик Закарян © URA.RU Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

В Екатеринбурге мурал с изображением великого князь киевского и владимирского Александра Невского, созданного в рамках международного фестиваля STENOGRAFFIA, закрасят. Новый вариант работы перенесут на другое место. Об этом рассказала руководитель фестиваля STENOGRAFFIA, продюсер проектов в сфере искусства и социальных коммуникаций Анна Клец. «Мы решили перенести Александра Невского бережно в другую локацию и в другом качестве. Потому что-то, как он сейчас нарисован — это вызывает вопрос у многих жителей города. Мы понимаем всю ответственность и важность этого образа для людей», — рассказала Клец. Также представитель фестиваля заявила, что команде хочется сделать прецедент, когда патриотичное граффити может быть сделано качественно и в уместной локации. Сейчас работа находится на улице 8 марта, 13, однако организаторы вместе с художником Кириллом Ведерниковым решили перенести арт-объект в переулок Университетском, 11, так как посчитали, что там работа будет выглядеть уместнее. Изображение будет выполнено в стиле иконописи. Стрит-арт фестиваль STENOGRAFFIA будет проходить в Екатеринбурге в тринадцатый раз с 1 июня по 31 августа. Самая активная часть мероприятия будет идти с 1 по 10 июля, когда художники начнут воплощать в жизнь свои творческие идеи. Также STENOGRAFFIA обустроит четыре двора Екатеринбурга. Ранее с такими просьбами к организаторам обратились жители города.