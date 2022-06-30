Екатеринбургского «гусара» наказали за фейки об армии РФ

Пиарщик из Екатеринбурга Ярослав Ширшиков, которого называют гусаром за призывы восстановить гусарство в России, получил штраф в 40 тысяч рублей за дискредитацию армии РФ. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда Екатеринбурга.
«Ярославу Ширшикову суд назначил наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей», — сообщил представитель пресс-службы. Его признали виновным по административной статье о дискредитации армии РФ за публичные высказывания.
Ширшиков 10 июня сообщил о своем задержании. По его словам, к нему приехали сотрудники полиции из центра по борьбе с экстремизмом. Предположительно поводом стали его высказывания.
Ширшиков призывал восстановить чин гусар, за что получил соответствующее прозвище. Также он известен благодаря другим эпатажным поступкам. Например, Ширшиков объявил, что является главой Русской пастафарианской церкви летающего макаронного монстра. В августе 2020 года его признали виновным в клевете.
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Пиарщик из Екатеринбурга Ярослав Ширшиков, которого называют гусаром за призывы восстановить гусарство в России, получил штраф в 40 тысяч рублей за дискредитацию армии РФ. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда Екатеринбурга. «Ярославу Ширшикову суд назначил наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей», — сообщил представитель пресс-службы. Его признали виновным по административной статье о дискредитации армии РФ за публичные высказывания. Ширшиков 10 июня сообщил о своем задержании. По его словам, к нему приехали сотрудники полиции из центра по борьбе с экстремизмом. Предположительно поводом стали его высказывания. Ширшиков призывал восстановить чин гусар, за что получил соответствующее прозвище. Также он известен благодаря другим эпатажным поступкам. Например, Ширшиков объявил, что является главой Русской пастафарианской церкви летающего макаронного монстра. В августе 2020 года его признали виновным в клевете.