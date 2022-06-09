Екатеринбургский «гусар» сообщил о своем задержании

Ярослав Ширшиков написал о задержании в своих соцсетях Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пиарщик из Екатеринбурга Ярослав Ширшиков, которого называют гусаром за призывы восстановить соответствующее движение, сообщил о своем задержании полицейскими из центра по борьбе с экстремизмом. Соответствующий пост он опубликовал в своих социальных сетях.

«Утром дома задержан „Эшниками“ (сотрудниками центра по противодействию экстремизму — прим. URA.RU)», — написал Ширшиков. Он уточнил, что задержание связано с некоторыми высказываниями.

URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там воздержались от комментариев.

Ширшиков объявлял себя главой Русской Пастафарианской Церкви Летающего Макаронного Монстра и участвовал в протестах у сквера возле Драмтеатра. Также он известен благодаря признаниям в любви экс-прокурору Крыма Наталье Поклонской. За клевету его приговорили к полутора годам ограничения свободы.