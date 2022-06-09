09 июня 2022

Екатеринбургский «гусар» сообщил о своем задержании

© Служба новостей «URA.RU»
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Экскурсия по Зеленой роще от Владимира Злоказова. Екатеринбург, ширшиков ярослав
Ярослав Ширшиков написал о задержании в своих соцсетях Фото:

Пиарщик из Екатеринбурга Ярослав Ширшиков, которого называют гусаром за призывы восстановить соответствующее движение, сообщил о своем задержании полицейскими из центра по борьбе с экстремизмом. Соответствующий пост он опубликовал в своих социальных сетях.

«Утром дома задержан „Эшниками“ (сотрудниками центра по противодействию экстремизму — прим. URA.RU)», — написал Ширшиков. Он уточнил, что задержание связано с некоторыми высказываниями.

URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там воздержались от комментариев.

Ширшиков объявлял себя главой Русской Пастафарианской Церкви Летающего Макаронного Монстра и участвовал в протестах у сквера возле Драмтеатра. Также он известен благодаря признаниям в любви экс-прокурору Крыма Наталье Поклонской. За клевету его приговорили к полутора годам ограничения свободы.

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Пиарщик из Екатеринбурга Ярослав Ширшиков, которого называют гусаром за призывы восстановить соответствующее движение, сообщил о своем задержании полицейскими из центра по борьбе с экстремизмом. Соответствующий пост он опубликовал в своих социальных сетях. «Утром дома задержан „Эшниками“ (сотрудниками центра по противодействию экстремизму — прим. URA.RU)», — написал Ширшиков. Он уточнил, что задержание связано с некоторыми высказываниями. URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там воздержались от комментариев. Ширшиков объявлял себя главой Русской Пастафарианской Церкви Летающего Макаронного Монстра и участвовал в протестах у сквера возле Драмтеатра. Также он известен благодаря признаниям в любви экс-прокурору Крыма Наталье Поклонской. За клевету его приговорили к полутора годам ограничения свободы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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