Екатеринбургский «гусар» сообщил о своем задержании

Пиарщик из Екатеринбурга Ярослав Ширшиков, которого называют гусаром за призывы восстановить соответствующее движение, сообщил о своем задержании полицейскими из центра по борьбе с экстремизмом. Соответствующий пост он опубликовал в своих социальных сетях.
«Утром дома задержан „Эшниками“ (сотрудниками центра по противодействию экстремизму — прим. URA.RU)», — написал Ширшиков. Он уточнил, что задержание связано с некоторыми высказываниями.
URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там воздержались от комментариев.
Ширшиков объявлял себя главой Русской Пастафарианской Церкви Летающего Макаронного Монстра и участвовал в протестах у сквера возле Драмтеатра. Также он известен благодаря признаниям в любви экс-прокурору Крыма Наталье Поклонской. За клевету его приговорили к полутора годам ограничения свободы.
Пиарщик из Екатеринбурга Ярослав Ширшиков, которого называют гусаром за призывы восстановить соответствующее движение, сообщил о своем задержании полицейскими из центра по борьбе с экстремизмом. Соответствующий пост он опубликовал в своих социальных сетях. «Утром дома задержан „Эшниками“ (сотрудниками центра по противодействию экстремизму — прим. URA.RU)», — написал Ширшиков. Он уточнил, что задержание связано с некоторыми высказываниями. URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там воздержались от комментариев. Ширшиков объявлял себя главой Русской Пастафарианской Церкви Летающего Макаронного Монстра и участвовал в протестах у сквера возле Драмтеатра. Также он известен благодаря признаниям в любви экс-прокурору Крыма Наталье Поклонской. За клевету его приговорили к полутора годам ограничения свободы.