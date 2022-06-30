Десятки курганских тюремщиков ошиблись в декларациях о доходах

К сотрудникам колоний, допустившим ошибки в декларациях, будут применяться дисциплинарные меры Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Более двух десятков сотрудников исправительных учреждений Курганской области сдали декларации о доходах с ошибками, указав неполные сведения. Это 3,5% от общего числа отчитавшихся сотрудников, сообщает пресс-служба регионального УФСИН.

«Установлено, что 22 сотрудника (3,5% от общего числа сотрудников, представивших сведения) указали неполные сведения о доходах. Анализ показал, что основная часть нарушений относится к категории несущественных, которые вызваны личной невнимательностью сотрудников. Характерными нарушениями являются непредоставление данных о выплатах членам семей сотрудников за больничные листы, а также отсутствие информации о наличии счетов в кредитных организациях», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Все факты несоответствия сведений о доходах будут рассмотрены на аттестационной комиссии областного УФСИН по соблюдению требований к служебному поведению. К нарушителям применят дисциплинарные меры, которые будут зависеть от тяжести проступка.

Ранее URA.RU сообщало, что глава УФСИН по Курганской области Михаил Мачушкин по итогам 2021 года задекларировал доход, превышающий 2,5 млн рублей. При этом его подчиненный, начальник исправительной колонии №1 Андрей Амельченко, отчитался о доходе, превышающем четыре миллиона рублей.