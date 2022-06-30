В Тюмени открылся скидочный магазин продуктов

Тюменцам предложили сэкономить на покупке продуктов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сеть магазинов «Магнит» открыла в Тюмени дискаунтер «Моя цена», продукты в котором дешевле на 15%. Также торговые точки появились в Ишиме, Ялуторовске, селе Исетское и поселке Новоселезнево.

«В Тюменской области запускается сеть дискаунтеров „Моя Цена“. В регионе их уже шесть. В Тюмени магазин расположен на Ершова, 30. Также торговые точки появились в Ишиме, Ялуторовске, селе Исетское и поселке Новоселезнево», — сообщает издание «РБК Тюмень», со ссылкой на пресс-службу «Магнита».

Особенность «Моей цены» в том, что продукты в этих магазинах на 15% дешевле, чем аналогичные позиции в магазинах формата «у дома». Такая стоимость достигается уменьшением расходов компании на обслуживание точек. В частности, в них используют самое простое оборудование, а у товаров экономичная упаковка.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области выросли цены на продукты. Больше всего подорожали сахар, овощи и кондитерские изделия.