В Тюмени открылся скидочный магазин продуктов

Сеть магазинов «Магнит» открыла в Тюмени дискаунтер «Моя цена», продукты в котором дешевле на 15%. Также торговые точки появились в Ишиме, Ялуторовске, селе Исетское и поселке Новоселезнево.
«В Тюменской области запускается сеть дискаунтеров „Моя Цена“. В регионе их уже шесть. В Тюмени магазин расположен на Ершова, 30. Также торговые точки появились в Ишиме, Ялуторовске, селе Исетское и поселке Новоселезнево», — сообщает издание «РБК Тюмень», со ссылкой на пресс-службу «Магнита».
Особенность «Моей цены» в том, что продукты в этих магазинах на 15% дешевле, чем аналогичные позиции в магазинах формата «у дома». Такая стоимость достигается уменьшением расходов компании на обслуживание точек. В частности, в них используют самое простое оборудование, а у товаров экономичная упаковка.
Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области выросли цены на продукты. Больше всего подорожали сахар, овощи и кондитерские изделия.
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Сеть магазинов «Магнит» открыла в Тюмени дискаунтер «Моя цена», продукты в котором дешевле на 15%. Также торговые точки появились в Ишиме, Ялуторовске, селе Исетское и поселке Новоселезнево. «В Тюменской области запускается сеть дискаунтеров „Моя Цена“. В регионе их уже шесть. В Тюмени магазин расположен на Ершова, 30. Также торговые точки появились в Ишиме, Ялуторовске, селе Исетское и поселке Новоселезнево», — сообщает издание «РБК Тюмень», со ссылкой на пресс-службу «Магнита». Особенность «Моей цены» в том, что продукты в этих магазинах на 15% дешевле, чем аналогичные позиции в магазинах формата «у дома». Такая стоимость достигается уменьшением расходов компании на обслуживание точек. В частности, в них используют самое простое оборудование, а у товаров экономичная упаковка. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области выросли цены на продукты. Больше всего подорожали сахар, овощи и кондитерские изделия.