Жители Асбеста и Махнево (Свердловская область) устроили флешмоб с критикой мэров из-за плохих дорог. На дорожных знаках свердловчане размещают таблицы «Какой глава — такие и дороги». Об этом сообщают местные жители.
«В городе появились вот такие надписи под знаками», — рассказали жители Асбеста группе во «ВКонтакте» «ЧП Асбест». Ранее точно такие же таблички заметили в Махнево.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу администрации Асбеста. На момент публикации ответа не поступило.
Ранее таблицы «Какой глава — такие и дороги» заметили между селом Мугай и поселком Махнево. «Жители Махневского М.О. [муниципального образования] — уже отчаялись достучаться до нового главы муниципалитета [Алексея] Корелина из-за дороги и не только, что уже сами начали ставить знаки на дорогах», — жаловались местные жители.
Фото: группа во «ВКонтакте» «ЧП Асбест»
Фото: группа во «ВКонтакте» «ЧП Асбест»
Фото: группа во «ВКонтакте» «ЧП Асбест»
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Жители Асбеста и Махнево (Свердловская область) устроили флешмоб с критикой мэров из-за плохих дорог. На дорожных знаках свердловчане размещают таблицы «Какой глава — такие и дороги». Об этом сообщают местные жители. «В городе появились вот такие надписи под знаками», — рассказали жители Асбеста группе во «ВКонтакте» «ЧП Асбест». Ранее точно такие же таблички заметили в Махнево. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу администрации Асбеста. На момент публикации ответа не поступило. Ранее таблицы «Какой глава — такие и дороги» заметили между селом Мугай и поселком Махнево. «Жители Махневского М.О. [муниципального образования] — уже отчаялись достучаться до нового главы муниципалитета [Алексея] Корелина из-за дороги и не только, что уже сами начали ставить знаки на дорогах», — жаловались местные жители.