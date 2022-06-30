Резервисты, подписавшие контракты, смогут заработать 100 тысяч рублей Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Тюменские резервисты, которые заключат краткосрочные контракты о военной службе, будут получать в среднем 100 тысяч рублей. Об этом сообщил военный комиссар Тюменской области Алексей Куличков. Зарплаты могут быть и выше, в случае выполнения спецзадач.

«Проводим дополнительное занятие с гражданами, входящими в группу „БАРС“, выбравшими службу по контракту. Формируем взвод инженерной разведки. Все они изъявили желание подписать краткосрочные контракты: от четырех месяцев до года. Зарплата, в среднем, до 100 тысяч рублей, без учета выполнения специальных задач», — цитирует Алексея Куличкова telegram-канал информационного центра правительства области.

Группа «БАРС» — это «Боевой армейский резерв специальный». Другое их название — «Вежливые люди». Именно так резервистов позиционируют в буклетах и брошюрах армии России, рекламирующих вступление в мобилизационный отряд страны.

В настоящее время профессиональные российские военные, подписавшие контракты о службе, также задействованы в проведении спецоперации РФ на Украине. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — демилитаризация и денацификация соседнего государства.