30 июня 2022

Тюменским резервистам пообещали по 100 тысяч рублей. Они подпишут контракты

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мобилизационный пункт в Донецке. Донецк, ДНР, автомат, призывники, донецкая народная республика, ополченцы, днр, военкомат, призывной пункт, добровольцы, военные сборы, военный комиссариат, мобилизация, мобилизационный пункт, запас
Резервисты, подписавшие контракты, смогут заработать 100 тысяч рублей Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Тюменские резервисты, которые заключат краткосрочные контракты о военной службе, будут получать в среднем 100 тысяч рублей. Об этом сообщил военный комиссар Тюменской области Алексей Куличков. Зарплаты могут быть и выше, в случае выполнения спецзадач.

«Проводим дополнительное занятие с гражданами, входящими в группу „БАРС“, выбравшими службу по контракту. Формируем взвод инженерной разведки. Все они изъявили желание подписать краткосрочные контракты: от четырех месяцев до года. Зарплата, в среднем, до 100 тысяч рублей, без учета выполнения специальных задач», — цитирует Алексея Куличкова telegram-канал информационного центра правительства области.

Группа «БАРС» — это «Боевой армейский резерв специальный». Другое их название — «Вежливые люди». Именно так резервистов позиционируют в буклетах и брошюрах армии России, рекламирующих вступление в мобилизационный отряд страны.

В настоящее время профессиональные российские военные, подписавшие контракты о службе, также задействованы в проведении спецоперации РФ на Украине. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — демилитаризация и денацификация соседнего государства.

Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени».

Тюменские резервисты, которые заключат краткосрочные контракты о военной службе, будут получать в среднем 100 тысяч рублей. Об этом сообщил военный комиссар Тюменской области Алексей Куличков. Зарплаты могут быть и выше, в случае выполнения спецзадач. «Проводим дополнительное занятие с гражданами, входящими в группу „БАРС“, выбравшими службу по контракту. Формируем взвод инженерной разведки. Все они изъявили желание подписать краткосрочные контракты: от четырех месяцев до года. Зарплата, в среднем, до 100 тысяч рублей, без учета выполнения специальных задач», — цитирует Алексея Куличкова telegram-канал информационного центра правительства области. Группа «БАРС» — это «Боевой армейский резерв специальный». Другое их название — «Вежливые люди». Именно так резервистов позиционируют в буклетах и брошюрах армии России, рекламирующих вступление в мобилизационный отряд страны. В настоящее время профессиональные российские военные, подписавшие контракты о службе, также задействованы в проведении спецоперации РФ на Украине. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — демилитаризация и денацификация соседнего государства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...