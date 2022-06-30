В Госдуме проверят жалобы свердловчан на транспортную блокаду

01 июля 2022 в 13:49 Размер текста - 17 +

Максим Иванов подключился к решению проблемы Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Депутат Государственной думы Максим Иванов подключился к решению приостановки автобусного сообщения в Тугулымском городском округе (Свердловская область). Об этом Иванов сообщил на своей странице во «ВКонтакте». «Тысячи жителей отдаленных сел и деревень Тугулымского района оказались в транспортной блокаде. Причина — неустраненные замечания со стороны ГИБДД. В данном случае согласен полностью, на неисправных автобусах ездить категорически запрещено! При этом местная администрация регулярно выделяет средства из местного бюджета на содержание автопарка», — написал депутат. Иванов отметил, что неизвестно, куда ушли деньги, выделенные на ремонт автобусов. «Ответ на эти и другие вопросы местному перевозчику поможет найти прокуратура. Раз сам не может», — уточнил депутат. Он также отреагировал на то, что работники МУП «Автоперевозки» с марта не получают зарплаты. «Депутатский запрос направляю. О результатах сообщу», — резюмировал депутат. Ранее жители ТГО обратились к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с просьбой помочь с восстановлением автобусного сообщения между поселками. «Жители возмущаются, спрашивают о рейсах. Пожалуйста, помогите нам, нашему Тугулымскому району», — рассказала Светлана Шинкаренко, работающая в МУП «Автоперевозки» на протяжении 20 лет. Автобусное сообщение в ТГО прекратилось 28 июня. В пресс-службе УГИБДД по Свердловской области корреспонденту URA.RU сообщали, что такое решение принято из-за необеспечения перевозчиком безопасности. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Депутат Государственной думы Максим Иванов подключился к решению приостановки автобусного сообщения в Тугулымском городском округе (Свердловская область). Об этом Иванов сообщил на своей странице во «ВКонтакте». «Тысячи жителей отдаленных сел и деревень Тугулымского района оказались в транспортной блокаде. Причина — неустраненные замечания со стороны ГИБДД. В данном случае согласен полностью, на неисправных автобусах ездить категорически запрещено! При этом местная администрация регулярно выделяет средства из местного бюджета на содержание автопарка», — написал депутат. Иванов отметил, что неизвестно, куда ушли деньги, выделенные на ремонт автобусов. «Ответ на эти и другие вопросы местному перевозчику поможет найти прокуратура. Раз сам не может», — уточнил депутат. Он также отреагировал на то, что работники МУП «Автоперевозки» с марта не получают зарплаты. «Депутатский запрос направляю. О результатах сообщу», — резюмировал депутат. Ранее жители ТГО обратились к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с просьбой помочь с восстановлением автобусного сообщения между поселками. «Жители возмущаются, спрашивают о рейсах. Пожалуйста, помогите нам, нашему Тугулымскому району», — рассказала Светлана Шинкаренко, работающая в МУП «Автоперевозки» на протяжении 20 лет. Автобусное сообщение в ТГО прекратилось 28 июня. В пресс-службе УГИБДД по Свердловской области корреспонденту URA.RU сообщали, что такое решение принято из-за необеспечения перевозчиком безопасности.