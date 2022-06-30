Челябинский детский лагерь проверят после публикации URA.RU о побоях

Председатель комитета Госдумы РФ по молодежной политике Артем Метелев просит разобраться надзорный орган Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Председатель комитета Госдумы РФ по молодежной политике Артем Метелев отреагировал на материал URA.RU, в котором дети из Челябинской области пожаловались на побои в лагере «Карагайский». Депутат направил официальный запрос в прокуратуру с требованием инициировать проверку случившегося.

«Узнал из СМИ (URA.RU) о вопиющей ситуации в детском лагере „Карагайский“(Магнитогорск, Челябинская область). Там, со слов очевидцев и пострадавших, одна из „воспитателей“ избивает детей, угрожает, доводит их до слез», — написал Метелев в своем telegram-канале .

По словам Метелева, он сегодня же отправит депутатский запрос в прокуратуру с требованием инициировать проверку в детском лагере, выяснить все детали произошедшего и проверить кадровый состав на соответствие. Если обнаружится, что это правда, «воспитатель» не только будет отстранена, но и может быть привлечена к уголовной ответственности.

«Видимо, (воспитатель) думает, что о таких мерах воздействия никто не узнает, а может отрывается в безнаказанности напоследок. На каждого найдется управа», — сообщил депутат.

Ранее дети из шестого отряда в оздоровительном лагере «Карагайский» пожаловались в соцсетях на регулярные побои со стороны воспитателя. Дети выложили видеозапись, на которой педагог Лилия Михайловна отбирала у ребенка телефон и подняла на него руку. После разразившегося скандала руководство лагеря уволило воспитателя.