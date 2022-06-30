Путин передал имущество «Сахалин Энерджи» в собственность России

01 июля 2022 в 01:36 Размер текста - 17 +

Владимир Путин национализировал имущество «Сахалин энерджи инвестмент компани» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Президент России Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций». Документом глава государства предписал компании «Сахалин энерджи инвестмент компани, лтд» передать все права, обязанности и имущество правительству России. В рамках специальных мер правительство РФ создает общество с ограниченной ответственностью, которому перетекают все обязанности «Сахалин энерджи инвестмент компани лтд», говорится в указе главы государства. Также все имущество компании передается в безвозмездное пользование новому оператору «Сахалина-2». В указе Путина отмечается, что меры были введены из-за угрозы возникновения чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера, угрозы жизни и безопасности людей и угрозы национальным интересам и экономической безопасности России. В документе подчеркивается, что указанные меры были приняты в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия США и их сторонников. Нефтегазовый проект «Сахалин-2» реализуется на Сахалине, его компания-оператор «Сахалин энерджи». Японская компания Mitsui имеет 12,5% акций проекта, но большая часть производимого природного газа поставляется именно в Японию. Ранее сообщалось, что Япония планирует продолжить участие национальных компаний в нефтегазовых проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2». Японский премьер-министр Фумио Кисида заявлял, что Токио не планирует отказываться от закупки природного газа у России. «Сахалин-1» является одним из крупнейших нефтегазовых проектов РФ с прямыми иностранными инвестициями. Оператор проекта — Exxon Neftegaz — дочерняя компания ExxonMobil, также участвуют «Роснефть», Sodeco (Япония) и ONGC Videsh (Индия). Оператором «Сахалин-2» является компания «Сахалин энерджи», также акции были у компаний Shell (Британия), Mitsui и Mitsubishi (Япония). Большая часть газа, производимого по проекту, поставляется в Японию. ExxonMobil и Shell вышли из проектов из-за спецоперации РФ на Украине. Япония, Британия, США и страны Евросоюза также ввели антироссийские санкции. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Президент России Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций». Документом глава государства предписал компании «Сахалин энерджи инвестмент компани, лтд» передать все права, обязанности и имущество правительству России. В рамках специальных мер правительство РФ создает общество с ограниченной ответственностью, которому перетекают все обязанности «Сахалин энерджи инвестмент компани лтд», говорится в указе главы государства. Также все имущество компании передается в безвозмездное пользование новому оператору «Сахалина-2». В указе Путина отмечается, что меры были введены из-за угрозы возникновения чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера, угрозы жизни и безопасности людей и угрозы национальным интересам и экономической безопасности России. В документе подчеркивается, что указанные меры были приняты в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия США и их сторонников. Нефтегазовый проект «Сахалин-2» реализуется на Сахалине, его компания-оператор «Сахалин энерджи». Японская компания Mitsui имеет 12,5% акций проекта, но большая часть производимого природного газа поставляется именно в Японию. Ранее сообщалось, что Япония планирует продолжить участие национальных компаний в нефтегазовых проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2». Японский премьер-министр Фумио Кисида заявлял, что Токио не планирует отказываться от закупки природного газа у России. «Сахалин-1» является одним из крупнейших нефтегазовых проектов РФ с прямыми иностранными инвестициями. Оператор проекта — Exxon Neftegaz — дочерняя компания ExxonMobil, также участвуют «Роснефть», Sodeco (Япония) и ONGC Videsh (Индия). Оператором «Сахалин-2» является компания «Сахалин энерджи», также акции были у компаний Shell (Британия), Mitsui и Mitsubishi (Япония). Большая часть газа, производимого по проекту, поставляется в Японию. ExxonMobil и Shell вышли из проектов из-за спецоперации РФ на Украине. Япония, Британия, США и страны Евросоюза также ввели антироссийские санкции.